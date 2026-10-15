GNR capacita 60 psicólogos de combate ucranianos em recuperação psicológica

A Guarda Nacional Republicana (GNR) acolheu, entre 25 de Maio e 18 de Setembro, 60 psicólogos de combate da Guarda Nacional da Ucrânia, no âmbito de um programa de recuperação psicológica e promoção da resiliência destinado a profissionais expostos ao desgaste emocional provocado pela guerra.

A iniciativa, desenvolvida pelo Centro Clínico da GNR, decorreu ao longo de seis edições de 12 dias, com grupos de dez participantes, e teve como objectivos reduzir a exaustão emocional, prevenir consequências associadas ao stress traumático secundário e recuperar a estabilidade psicofísica dos profissionais.

Os psicólogos militares enfrentam uma dupla exposição ao trauma: por um lado, os riscos e as privações do teatro de operações; por outro, o contacto continuado com os relatos de sofrimento, as perdas e as experiências traumáticas dos combatentes que acompanham. Esta realidade aumenta o risco de esgotamento profissional, fadiga por compaixão e trauma vicariante.

O programa foi concebido no âmbito da cooperação bilateral entre as duas instituições, na sequência de uma visita técnica de uma delegação ucraniana ao Centro Clínico da GNR. A coordenação técnica esteve a cargo do tenente-coronel José Cardoso, psicólogo clínico, em articulação com a coronel Marhatyta Holovina, responsável pela área de Psicologia da Guarda Nacional da Ucrânia.

A intervenção incluiu avaliação psicológica inicial, acompanhamento clínico e preparação para o regresso às funções operacionais. Foram trabalhadas competências de regulação emocional, higiene do sono e prevenção do stress pós-traumático, recorrendo a técnicas como mindfulness e relaxamento muscular progressivo.

Natureza e terapias complementares

O programa integrou ainda actividades terapêuticas em contacto com a natureza, com o objectivo de promover o bem-estar e a recuperação emocional. Entre as iniciativas realizadas estiveram experiências em ambientes aquáticos, no âmbito do conceito Blue Mind, que explora os efeitos do contacto com a água na tranquilidade e na atenção.

A parceria com o Oceanário de Lisboa proporcionou aos participantes uma experiência imersiva, incluindo uma dormida junto ao aquário central. O programa recorreu também à equoterapia, com o apoio da Unidade de Segurança e Honras de Estado da GNR, a actividades de ecoterapia e visitas ao Palácio Nacional da Pena, em articulação com a Parques de Sintra, e à arteterapia, através da expressão criativa.

A eficácia da intervenção foi avaliada pela Direcção de Apoio Psicológico do Comando-Geral da Guarda Nacional da Ucrânia, através de testes e questionários aplicados antes e depois do programa.

Segundo os resultados divulgados pela GNR, a avaliação registou uma evolução favorável nos diferentes grupos, com uma redução dos índices de exaustão e uma melhoria das capacidades adaptativas necessárias ao regresso às funções operacionais.

A concretização do programa envolveu médicos especialistas, profissionais de enfermagem e equipas técnicas do Centro Clínico da GNR, além do apoio logístico e operacional de várias unidades da Guarda.