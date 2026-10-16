Três crianças e um professor mortos em ataque numa escola primária em Oregon

Um jovem de 16 anos abriu fogo numa escola em Bend, no estado norte-americano de Oregon, matando três crianças e um professor antes de ser alvejado por uma pessoa de fora que o seguiu, anunciou a polícia.

As autoridades encontraram o suspeito morto no interior da escola minutos após o ataque ter sido inicialmente comunicado, afirmou o chefe da polícia de Bend, Mike Krantz.

As três crianças tinham 5, 8 e 11 anos. Outra criança, de 7 anos, e um professor, de 54 anos, ficaram feridos e foram levados para um hospital em estado crítico, disse Krantz.

Ataque a tiros deixa 4 mortos, incluindo 3 crianças, em escola primária no Oregon. De acordo com chamada do correspondente @CarloscorreaUsa , um atirador, cuja identidade ainda não foi divulgada, chegou à Silver Rail Elementary School, em Bend (distrito Bend-La Pine, do jardim de infância ao 5º ano, com cerca de 450 alunos), por volta das 12h59, disparando primeiro contra um carro na área externa do estacionamento. Minutos depois, entrou no prédio e abriu fogo contra o interior, segundo chamadas ao 911 recebidas em sequência pelas autoridades locais. Policiais chegaram por volta das 13h02 e encontraram o suspeito já abatido no local. O tipo de arma usada pelo atirador não foi divulgado até o momento pelas autoridades, que seguem investigando os detalhes do armamento e da sequência dos disparos. Quem neutralizou o atirador ainda não está confirmado; a porta-voz da Polícia de Bend, Sheila Miller, afirmou que “pode ter sido um transeunte”, e a apuração continua em andamento. Fontes de segurança pública relataram preliminarmente que três crianças e um adulto morreram no ataque, além do próprio atirador, enquanto pelo menos duas pessoas foram levadas ao hospital. A escola entrou em lockdown imediato, alunos foram evacuados para um ponto de reunificação na Journey Church e o FBI auxilia na investigação, enquanto o distrito cancelou aulas nos dias seguintes. — Área Militar (@areamilitarof) October 15, 2026

O agressor, identificado como um residente de Bend, invadiu a escola a disparar contra portas trancadas, explicou a polícia. Foi alvejado e caiu no interior da escola pouco depois da chegada dos agentes, acrescentou a porta-voz da polícia, Sheila Miller.

A primeira chamada para o 911 ocorreu pouco antes das 13:00 (21:00 em Lisboa), feita por uma pessoa num veículo no exterior da Escola Primária Silver Rail, que relatou ter sido alvejada por alguém com uma arma de cano longo, disse Krantz.

Outras chamadas para o 911 foram feitas a partir do interior da escola, e os agentes chegaram ao local em poucos minutos, referiu Miller.

A polícia afirmou não saber se o agressor conhecia alguém na instituição ou se alguma vez a frequentou.

O agressor utilizou uma caçadeira 'pump' que tinha sido comprada pela mãe, de acordo com um responsável das forças de segurança. O responsável falou à Associated Press, mas não quis ser identificado, uma vez que não estava autorizado a discutir publicamente a investigação.

A escola em Bend, no Oregon, que fica a mais de 160 quilómetros a sudeste de Portland, tinha 459 alunos matriculados no ano passado, de acordo com o Departamento de Educação do Oregon. A escola acolhe alunos do jardim de infância até ao 5.º ano de escolaridade.

Numa conferência de imprensa na quinta-feira à noite, a governadora do Oregon, Tina Kotek, agradeceu ao civil que perseguiu o atirador.

"Ao membro da comunidade que interveio heroicamente para impedir mais perdas de vidas: as suas ações acarretam um pesado fardo emocional e só quero que saiba que os meus pensamentos também estão consigo", afirmou.

O reencontro das crianças com os pais estava a decorrer no início da noite de quinta-feira.