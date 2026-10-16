Curso de treinadores de atletismo reúne 12 formandos da Madeira e dos Açores

O Curso de Treinadores de Atletismo de Grau 2 reúne 12 formandos da Madeira e dos Açores, numa formação de 120 horas que termina a 31 de Outubro, seguindo-se um estágio com a duração de uma época desportiva.

De acordo com o comunicado enviado, a formação, iniciada a 14 de Setembro, integra componentes geral e específica, tendo cerca de metade das aulas decorrido em formato online. A componente presencial está a ser desenvolvida ao longo de quatro fins-de-semana consecutivos, durante este mês, com a participação de especialistas e treinadores de referência do atletismo nacional.

Entre os formadores estão José Barros, treinador do campeão mundial de salto em comprimento Gerson Baldé; Rui Norte, responsável pela preparação do finalista olímpico dos 100 metros Emmanuel Eseme; Júlio Cirino, treinador da recordista nacional do lançamento do disco Irina Rodrigues; e José Neves, treinador de Natacha Candé, recordista nacional de sub-20 e sub-23 do heptatlo.

A formação conta ainda com a participação de Rui Carvalho, Nuno Januário, Sérgio Cruz, Adriano Gonçalves e Alcino Pereira. As sessões são orientadas também por formadores nomeados pela Federação Portuguesa de Atletismo, nomeadamente António Rosado, Marta Onofre, José Silva e Daniela Ferreira.

As aulas presenciais decorrem no Estádio de Câmara de Lobos, no Centro Desportivo da Madeira e no Regimento de Guarnição n.º 3. A iniciativa pretende reforçar a qualificação dos treinadores e contribuir para o desenvolvimento da modalidade nas regiões autónomas.