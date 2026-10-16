Governo Regional disponibiliza 870 mil euros para apoiar pescadores

O Governo Regional vai disponibilizar 870 mil euros para compensar os sobrecustos energéticos da actividade piscatória, nomeadamente os custos com combustíveis. O anúncio foi feito pelo secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, na abertura da IX Feira do Mar e do Pescador, no Caniçal.

O apoio será atribuído através do programa MAR 2030. Na ocasião, o governante anunciou também medidas destinadas a incentivar a entrada de novos pescadores na profissão. Nuno Maciel adiantou ainda que será lançado brevemente um novo aviso, com uma dotação de 750 mil euros, para apoiar pequenos negócios, investimentos e projectos de dinamização das comunidades costeiras.

Na abertura do certame, o secretário regional reafirmou o compromisso do Governo Regional com a valorização da actividade piscatória e o reforço da economia azul, garantindo que continuará a defender as reivindicações do sector junto das instâncias europeias, em articulação com as associações, os armadores e os pescadores.

“Os likes que contam são as respostas concretas que se dão aos pescadores e aos nossos armadores”, afirmou.

O governante destacou igualmente o contributo dos pescadores do Caniçal para a economia regional e para a valorização dos produtos do mar, agradecendo à Casa do Povo do Caniçal e aos voluntários envolvidos na organização da feira.

Nuno Maciel sublinhou a importância destas iniciativas na preservação das tradições locais e na dinamização da comunidade, defendendo que a pesca continua a ter futuro e a desempenhar um papel relevante na economia azul da Região.