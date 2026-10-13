Sancha de Campanella e Diogo Goes no Congresso Ibero-Americano de Compliance

Sancha de Campanella, vice-directora geral do Instituto Superior de Administração e Línguas, e o investigador e docente Diogo Goes, director do Departamento de Ciências Humanas e Sociais são palestrantes no 7.º Congresso Ibero-Americano de Compliance, Governança e Anticorrupção – CIACGA’2026, que irá decorrer nos dias 14 e 15 de outubro, em modo híbrido, a partir da cidade de Cusco, no Peru.

Em nota enviada pelo ISAL é referido que esta 7.ª edição é promovida pelo Instituto Ibero-Americano de Compliance [Brasil], em parceria com a Universidad Continental [Peru] e a Meritum Business School [Peru]. A iniciativa reúne cerca de meia centena de investigadores de diversas áreas do conhecimento, oriundos de países do espaço ibero-americano, e cujos trabalhos intersectam áreas do ‘compliance’, ‘governance’ e políticas públicas, em áreas como o Ambiente, a Saúde, a Educação, o Turismo e a Cultura, entre outras.

Diogo Goes profere a sua palestra nesta quarta-feira, 14 de Outubro, sob título 'Governança urbana e políticas públicas face à turistificação: ordenamento territorial e instrumentos regulatórios do alojamento turístico em destinos insulares'. O investigador em turismo realizará uma análise comparada entre regiões do Caribe e da Macaronésia, examinando de que forma os modelos de governança local e os instrumentos de regulação e ordenamento turístico-territorial respondem às pressões do turismo sobre o território, a habitação, o património e as comunidades residentes.

Já Sancha de Campanella apresenta quinta-feira, a palestra dedicada ao tema do 'Compliance necessário para a competitividade dos países da União Europeia'. "Na palestra irá destacar o contributo da conformidade e da integridade na confiança institucional, na atração de investimento e na competitividade regional europeia2, explica a nota.

"A participação no congresso reforça a projecção internacional dos investigadores e dos centros de investigação a eles associados e a sua ligação às redes de investigação ibero-americanas", termina.