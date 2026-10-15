Putin minimiza importância dos ataques ucranianos a instalações energéticas

O presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, minimizou a importância dos ataques ucranianos às refinarias russa e acusou Kiev de ter começado com os bombardeamentos a estes objetivos "sem ter considerado cuidadosamente as consequências".

"Eles deram o primeiro passo. Nós começámos a responder. Eles começaram. Não deviam ter começado. Antes deveriam ter considerado cuidadosamente as consequências", disse Putin durante uma intervenção por videoconferência num fórum empresarial, noticiada por meios russos.

Putin reconheceu que as forças ucranianas lançaram ataques recentes sobre algumas instalações russas, "mas sem gravidade".

Acrescentou também que os ucranianos "estão a tomar medidas que deveríamos ter previsto. Mas pensámos que não se lembrariam disso", exemplificando com os ataques de há meses contra instalações das duas maiores plataformas russas do comércio digital, Ozon y Wildberries.

À medida que a Ucrânia foi desenvolvendo capacidades e recebido ajuda dos aliados, aumentou a frequência dos seus ataques a instalações do setor energético russo, os quais continuam, destacou o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, apesar das pressões que chegam dos EUA, que há dias chegou a acordo com os russos e flexibilizou as sanções incidentes sobre o petróleo destes.