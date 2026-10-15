Benfica vence o Celtic e segue entre os líderes da Liga Europa

O Benfica alcançou hoje a segunda vitória no mesmo número de jornadas da Liga Europa de futebol, ao vencer em casa os escoceses do Celtic, por 4-1, em jogo da segunda jornada da fase de liga.

A equipa comandada por Marco Silva construiu o triunfo com golos do colombiano Jhon Durán (05 e 36 minutos), o primeiro de grande penalidade, do dinamarquês Bah (23) e do grego Pavlidis (89), e pelo meio outro colombiano de apelido Durán, mas de nome próprio Camilo, reduziu para os visitantes (63).

Os 'encarnados', que tinham batido o AC Milan na estreia, integram o lote de equipas com seis pontos em duas rondas, sendo que na próxima semana visitam Chipre para defrontar precisamente um desses conjuntos, o Omonia, em 22 de outubro.