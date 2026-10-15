International Sharing School investe mais de 20 milhões e duplica capacidade no Funchal

A International Sharing School – Madeira investiu mais de 20 milhões de euros nas novas instalações, no centro do Funchal, e prepara-se para aumentar a capacidade de 240 para 500 alunos, num crescimento faseado ao longo dos próximos anos.

"Este investimento ascendeu a mais de 20 milhões de euros", afirmou Francisco Ladeira Santos, CEO do Sharing Education Group, considerando tratar-se do maior investimento privado na educação na Região.

O responsável explicou que a recuperação do edifício histórico foi realizada sem aguardar por apoios financeiros. "A nossa prioridade foi garantir um campus novo para podermos ter os nossos alunos existentes com qualidade", justificou.

As propinas começam nos 600 euros e podem atingir os 1.400 euros. Segundo Francisco Ladeira Santos, existem protocolos com diferentes ordens profissionais e com os municípios, incluindo o Funchal, para tornar a escola mais acessível às famílias de classe média.

A escola beneficia igualmente dos apoios anuais atribuídos às instituições privadas de ensino na Região, destinados a compensar os custos que o Governo Regional teria com os alunos caso frequentassem o ensino público.

Actualmente, cerca de 50% dos alunos são portugueses e os restantes estrangeiros. "Esta escola tem uma componente madeirense muito grande que queremos continuar e queremos continuar a crescer com os madeirenses também, não só com os estrangeiros", sublinhou.

O salão histórico que permanece em recuperação será transformado numa sala de música e num laboratório multimédia. A conclusão está prevista para o final do ano lectivo, com abertura apontada para Setembro de 2027.