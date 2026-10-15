Funchal ganha nova vida com recuperação do antigo Seminário da Encarnação

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, felicitou a família Santos pela coragem de avançar com a recuperação do antigo Seminário da Encarnação, destacando a importância do investimento para a valorização do património e o reforço da oferta educativa na cidade.

Na inauguração das novas instalações da International Sharing School, o autarca salientou o significado histórico do edifício, que marcou o percurso escolar e religioso de várias gerações de funchalenses.

Jorge Carvalho considerou que a instalação da Sharing School representa a integração de um novo projecto educativo na cidade, complementando a oferta existente e criando novas oportunidades para quem vive e trabalha no Funchal.

O presidente da Câmara agradeceu à família Santos a capacidade empreendedora e a aposta num projecto de grande dimensão financeira e social, sublinhando o contributo da recuperação para devolver à comunidade um espaço emblemático da história funchalense.