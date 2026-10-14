Senior Medical School incentiva envelhecimento activo e saudável na Madeira

A Senior Medical School é um programa comunitário participativo dirigido à população mais velha, que procura responder aos desafios associados ao envelhecimento através da promoção da literacia em saúde, da autonomia, da capacidade de autogestão da doença e da participação social.

Segundo nota à imprensa, o programa coloca o conhecimento científico ao serviço de competências concretas para o quotidiano e integra, além da saúde, dimensões como a cultura, a aprendizagem, a atividade física e a interacção entre gerações.

Para a secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, "esta iniciativa reflecte o empenho do Governo Regional em promover políticas de prevenção e longevidade activa junto da população".

Ao juntarmos o conhecimento científico da NOVA Medical School à proximidade e aos recursos do Sistema Regional de Saúde, estamos a capacitar os cidadãos seniores para decisões mais autónomas e informadas sobre a sua saúde e bem-estar". Micaela Fonseca de Freitas

A implementação na Região Autónoma da Madeira conta com o envolvimento do SESARAM, da Associação Garouta do Calhau, do Serviço Regional de Protecção Civil, da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, da Escola Visconde Cacongo e da Universidade Sénior de Santa Maria Maior, às quais se juntam parceiros do sector corporativo, que contribuem para tornar possível a concretização da iniciativa e para reforçar a sua dimensão comunitária.