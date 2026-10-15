Novo comandante promete reforçar prontidão militar e apoio às populações

O reforço da prontidão operacional, a preparação para responder a situações de emergência e a cooperação com as autoridades regionais e locais são prioridades assumidas pelo novo comandante do Comando Operacional da Madeira (COM), Major-General Gilberto Lopes Garcia, que tomou posse esta quinta-feira, no Funchal, sucedendo ao Major-General Paulo Jorge Lopes da Silva.

Na sua primeira alocução no cargo, o oficial-general destacou a posição geoestratégica da Madeira e a necessidade de o comando manter uma capacidade permanente de antecipação, coordenação e resposta, tanto na defesa dos interesses nacionais como no apoio às populações e às autoridades civis, sobretudo em situações de emergência ou de grave perturbação da normalidade.

Num contexto internacional marcado pela instabilidade, por conflitos, ameaças híbridas e pela crescente importância dos domínios cibernético, espacial e informacional, Gilberto Lopes Garcia defendeu o reforço progressivo das capacidades operacionais, da prontidão das forças e dos mecanismos de comando e controlo.

Entre as prioridades apontadas estão a intensificação do treino conjunto, o aprofundamento da interoperabilidade entre os diferentes ramos das Forças Armadas e uma articulação mais eficaz com as estruturas nacionais, regionais e locais envolvidas na segurança e protecção das populações.

O novo comandante do COM - representante máximo dos três ramos das Forças Armadas na RAM - pretende também manter uma relação de proximidade com os órgãos de soberania, o Governo Regional, as autarquias, as forças e serviços de segurança e os agentes de protecção civil, considerando que nenhuma instituição consegue responder isoladamente aos desafios actuais.

É através do conhecimento mútuo, da confiança, da cooperação e da convergência dos esforços que se constroem respostas mais eficazes e se serve melhor a comunidade" Gilberto Lopes Garcia, comandante do COM

O Major-General garantiu que dará continuidade às orientações estratégicas em vigor, preservando o trabalho desenvolvido pelo antecessor e introduzindo, de forma ponderada, as adaptações necessárias aos novos desafios. Na homenagem ao seu antecessor - Major-General Paulo Jorge Lopes da Silva, que prossegue a carreira nas funções de Ajudante-General do Exército - reconheceu o legado de dedicação, competência e rigor deixado no comando, bem como o reforço da cooperação institucional na Região.

Aos militares e civis do COM, o novo responsável prometeu uma liderança "próxima, exigente, justa e atenta", assente na valorização das pessoas e na criação de condições para o cumprimento da missão.

A prontidão não resulta apenas dos meios disponíveis. Constrói-se através do treino, da disciplina, da iniciativa, da coesão e, sobretudo, da qualidade das suas pessoas" Gilberto Lopes Garcia, comandante do COM

O oficial-general terminou reafirmando a disponibilidade para servir Portugal, as Forças Armadas e a Madeira, defendendo uma actuação orientada para a defesa, a segurança e a resiliência do arquipélago.