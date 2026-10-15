Hospital Dr. Nélio Mendonça inicia cirurgias ortopédicas com robot de 1 milhão e 600 mil euros

O Hospital Dr. Nélio Mendonça dá início esta sexta-feira às cirurgias ortopédicas assistidas por robot, com a entrada em funcionamento do sistema Mako SmartRobotics no Bloco Operatório Central. A apresentação oficial do novo equipamento está agendada para as 11h30 e contará com a presença do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, assinalando a concretização de um investimento público de cerca de 1 milhão e 600 mil euros na modernização dos cuidados de saúde da Região.

Destinada a procedimentos de substituição total e parcial do joelho, bem como à substituição total da anca, esta tecnologia de cirurgia assistida por braço robótico permite realizar intervenções cirúrgicas de forma mais precisa, personalizada e rigorosamente adaptada à anatomia de cada doente.

O processo inicia-se com a realização prévia de uma tomografia computorizada (TAC), que permite gerar um modelo tridimensional da articulação do utente. Com base nessa imagem, a equipa médica desenha e planeia previamente a intervenção, definindo os parâmetros essenciais da cirurgia e o posicionamento exacto do implante antes de entrar na sala de operações.

Durante o acto cirúrgico, o sistema Mako SmartRobotics disponibiliza mecanismos de orientação e controlo em tempo real que auxiliam o cirurgião na execução rigorosa do plano delineado. A tecnologia cria limites virtuais de segurança que garantem que os cortes ósseos são feitos estritamente dentro da área planeada, protegendo as estruturas anatómicas envolventes e os tecidos saudáveis.

De acordo com o Governo Regional da Madeira, a precisão garantida pelo alinhamento articular e pela estabilidade do implante traz benefícios directos para os doentes, contribuindo de forma determinante para uma melhoria significativa na recuperação pós-operatória e nos resultados clínicos a longo prazo.