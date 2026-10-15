Líderes europeus reunidos em Bruxelas debatem crise energética, orçamento comunitário e apoio à Ucrânia

Os líderes da União Europeia (UE) reúnem-se hoje em Bruxelas para debater novas medidas para conter os preços da energia e avançar nas negociações do próximo orçamento comunitário, tendo ainda na agenda o apoio financeiro à Ucrânia.

A cimeira, que arranca hoje de manhã e deverá terminar na sexta-feira à tarde, decorre num contexto de pressão sobre os preços da energia, divergências entre os Estados-membros quanto ao próximo orçamento comunitário e tensões geopolíticas, com destaque para a guerra na Ucrânia e a necessidade de assegurar o financiamento do apoio europeu a Kiev.

No domínio da energia, "o Conselho Europeu vai pedir à Comissão que apresente mais medidas" para responder à crise energética, afirmou um alto funcionário europeu, durante um encontro de antecipação desta reunião de alto nível, reconhecendo que "não existe uma solução milagrosa" para baixar os preços.

Entre as medidas em preparação estão a otimização da capacidade das refinarias europeias e a agregação da procura de energia.

Os líderes vão também analisar a proposta da presidência irlandesa para o orçamento plurianual da UE até 2034, que prevê cortes de 8% face à proposta da Comissão Europeia.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, assumirá a condução das negociações, com o objetivo de alcançar um acordo até dezembro.

"O prazo final que temos em mente é dezembro", afirmou um alto responsável europeu.

Portugal assegurou uma dotação nacional de 35,1 mil milhões de euros na proposta da presidência irlandesa da UE, mas exige um adicional de quase 1.000 milhões de euros destinados às regiões ultraperiféricas, Açores e Madeira.

O país já ameaçou bloquear o acordo se não conseguir tal montante, que está previsto nos tratados da UE.

"Para Portugal, não há acordo se não houver verbas para as regiões ultraperiféricas", disse uma fonte diplomática portuguesa.

Na sexta-feira, os chefes de Estado e de Governo dos 27 da UE deverão receber o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para discutir o apoio financeiro e militar a Kiev e o reforço da pressão sobre Moscovo.

As divergências com os Estados Unidos deverão também ser abordadas, depois de responsáveis europeus terem classificado como "lamentável" um acordo energético entre Washington e Moscovo, por contrariar a estratégia europeia de reduzir a dependência da Rússia.

A cimeira europeia abordará, ainda, as ameaças híbridas atribuídas à Rússia e a resposta europeia no domínio da defesa e da segurança.

Portugal estará representado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.