Campanha de Lula acciona Justiça Eleitoral contra Meta por suposto uso enviesado de IA

A campanha do Presidente brasileiro, Lula da Silva, candidato à reeleição, acionou ontem a Justiça Eleitoral contra a Meta por acusar a plataforma de viés em favor de Flávio Bolsonaro, e reportou a denúncia a entidades internacionais.

Na petição protocolizada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a campanha de Lula acusa a empresa de "restringir o alcance de publicações da campanha" de Lula e de seus apoiantes, enquanto "conteúdos associados à candidatura de Flávio Bolsonaro teriam recebido distribuição desproporcional."

No fim de semana, a própria Meta erros técnicos ao não impulsionar conteúdo da campanha do Lula e interrupções na contagem de visualizações, mas negou viés no algoritmo.

A ação do candidato do Partido dos Trabalhadores também questiona o funcionamento da ferramenta de inteligência artificial Meta AI, disponível no WhatsApp, "e pede medidas urgentes para corrigir o que classifica como tratamento desigual na disputa eleitoral".

A partir de relatos de utilizadores nas redes sociais, a Lusa testou o uso da ferramenta de IA e identificou problemas parecidos ao associar o nome dos candidatos e seus respetivos números nas runas.

A ferramenta gera imagens de bandeiras e camisas com "Flávio 22", mas não de "Lula 13". No entanto, se o comando for "Flávio Bolsonaro 22" a plataforma não gera o conteúdo.

A reportagem questionou a própria interface de comando e a Meta IA gerou uma reposta em que explica ser "neutra" e foi feita "para tratar todos os pedidos políticos da mesma forma, seja do Flávio, do Lula ou de qualquer outro".

"O que aconteceu aqui foi que o meu sistema de geração de imagens tem filtros automáticos de segurança, e alguns pedidos acabaram sendo bloqueados por esses filtros. Isso não foi uma escolha para favorecer um lado", explicou.

Para o ministro da Comunicação Social, Sidônio Palmeira, as big techs sempre favoreceram a extrema, e citou, como exemplo o Brexit no Reino Unido em 2016.

"Eles estão objetivamente interferindo nas eleições brasileiras", declarou a jornalistas o chegar no comité de campanha de Lula da Silva, em Brasília.

Durante conferência de imprensa, a coordenação de campanha do petista explicou que o partido fez reunião com partidos e entidades representativas em defesa da democracia de 11 países para expor o que chamaram de "interferência externa nas eleições brasileiras".

Os países são: Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, Chile, Espanha, Colômbia, Guatemala, Honduras, Moçambique, Uruguai e Venezuela.

"São parlamentares, são partidos, são entidades da sociedade civil organizada que defendem a democracia, que defende eleições limpas no mundo inteiro", explicou um dos coordenadores da campanha de Lula, o senador e ex-ministro da Educação Camilo Santana.

"Então são com esses organismos que temos procurado conversar e que podem falar nos seus parlamentos, que possam reverberar essa denúncia em todo mundo", completou.

Para quinta-feira, o PT convidou observadores internacionais credenciados junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), entre eles Organização dos Estados Americanos (OEA), para apresentar um relatório com todos os problemas ligados "à interferência externa" das big techs, ao citar especificamente a Meta.

A campanha de Lula também formalizará denúncia junto à OEA e a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) -- autoridade brasileira responsável por fiscalizar e regular as redes sociais no país -- sobre o tema.

"Não é razoável que a página oficial [no Instagram] do atual presidente da República, candidato à reeleição, fique sem o botão de repost disponível durante tantas horas como tem ficado", avaliou Edén Valadares, secretário de comunicação PT.

"Não é possível que as postagens do presidente Lula não tenham o botão do stories indisponibilizado, como tem feito", realçou.

De maneira geral, os interlocutores do Partido dos Trabalhadores e da campanha de Lula disseram à imprensa que querem eleições limpas, e que a Justiça Eleitoral, através do TSE, faça cobrança dura às plataformas digitais.