Mundo precisa de "inspiração, tolerância e sensibilidade social" de Papa Leão XIV

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, transmitiu hoje ao Papa votos de rápida recuperação da cirurgia a que foi submetido, salientando que o mundo precisa da "inspiração, tolerância e sensibilidade social" de Leão XIV.

"Desejo a Sua Santidade Papa Leão XIV plena e rápida recuperação", publicou no X o chefe de governo, um dia após o pontífice ter sido submetido em Roma a uma cirurgia em que foi retirada a parte inferior do pulmão direito para remover um tumor maligno.

"O mundo precisa do seu discernimento, de inspiração e sentido de tolerância e sensibilidade social", adiantou o primeiro-ministro.

O Vaticano indicou hoje que a recuperação pós-operatória do Papa Leão XIV está a decorrer normalmente.

"Esta manhã, o Santo Padre realizou as análises ao sangue e a radiografia torácica programadas para depois da cirurgia. Os resultados confirmam uma evolução pós-operatória normal: os parâmetros estão dentro do intervalo de normalidade para o tipo de procedimento realizado", lê-se num boletim médico divulgado pelo Vaticano.

Segundo o comunicado, Leão XIV já se levantou da cama, comeu e fez exercícios respiratórios.

"O Santo Padre realizou fisioterapia respiratória e começou a caminhar pelo quarto. Retomou a alimentação regular, tendo tomado tanto o pequeno-almoço como o almoço. A sua recuperação está a decorrer de acordo com o esperado", precisou o Vaticano.

"O Papa encontra-se bem e está animado", disse o diretor do gabinete de imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, à comunicação social, ao apresentar o boletim médico.

Bruni afirmou que a previsão de permanência do Papa no hospital se mantém, para já, em "cerca de uma semana a partir da data de internamento", como inicialmente.

Segundo o boletim médico divulgado após a intervenção cirúrgica, que durou 90 minutos, os exames confirmaram um adenocarcinoma pulmonar, cuja suspeita tinha surgido durante os exames pré-operatórios.

Também hoje, o Presidente da República, António José Seguro, manifestou preocupação com a saúde do Papa Leão XIV e desejou-lhe uma recuperação sólida, esperando que tenha condições para visitar Portugal em 2027.

"Eu, sobretudo, fico preocupado que pudesse existir algum entrave na recuperação de saúde do Papa", afirmou o chefe de Estado, questionado pelos jornalistas sobre a possibilidade de a visita a Portugal no próximo ano ficar comprometida.

Na segunda-feira, a Santa Sé tinha anunciado o cancelamento de todas as audiências do Papa até 20 de outubro.

Leão XIV, primeiro Papa norte-americano da história, foi eleito em 08 de maio de 2025, sucedendo a Francisco, falecido aos 88 anos.