Escola Superior de Saúde formou 40% dos enfermeiros em exercício na Madeira

A Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira formou, nos últimos 20 anos, mais de 850 enfermeiros de cuidados gerais, que representam cerca de 40% dos profissionais de enfermagem actualmente em exercício na Região. Os números foram revelados pela secretária regional da Saúde e Protecção Civil, na intervenção nas comemorações do 41.º aniversário da instituição, que decorrem na Universidade da Madeira.

Além dos enfermeiros de cuidados gerais, a escola formou, ao longo da sua existência, cerca de 225 especialistas em diferentes áreas, nomeadamente Saúde Pública, Saúde Materna e Obstétrica, Saúde Mental, Enfermagem Médico-Cirúrgica, Reabilitação e Geriatria.

Criada a 29 de Julho de 1985, a instituição começou por funcionar como Escola de Enfermagem Pós-Básica da Madeira, na dependência da então Secretaria Regional dos Assuntos Sociais. O objectivo era permitir que os enfermeiros madeirenses obtivessem as qualificações necessárias à progressão na carreira sem terem de se deslocar para fora da Região, reduzindo os custos financeiros e sociais associados à formação.

A criação da escola procurou igualmente responder às necessidades das instituições regionais de saúde, assegurando a formação de profissionais especializados em áreas consideradas essenciais à prestação de cuidados.

Em 1989, a instituição passou a integrar a rede nacional do ensino superior politécnico, adoptando a designação de Escola Superior de Enfermagem da Madeira. A oferta formativa, inicialmente centrada nos cursos de especialização, foi alargada em 2001, com o início da licenciatura em Enfermagem.

Segundo Micaela Freitas, os profissionais formados pela escola têm contribuído para a melhoria da qualidade e segurança dos cuidados de saúde prestados na Madeira, não apenas através da actividade assistencial, mas também da investigação, formação, gestão e inovação.

A instituição, actualmente integrada na Universidade da Madeira, é apresentada pela tutela regional da Saúde como uma referência na formação de profissionais, com reconhecimento regional, nacional e internacional.

As comemorações do 41.º aniversário da Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira decorreram esta terça-feira, com uma sessão solene que teve início às 15 horas. A abertura contou com intervenções do reitor da Universidade da Madeira, da secretária regional da Saúde e Protecção Civil e da presidente da Escola Superior de Saúde. O programa incluiu ainda um momento musical, a cargo de Cláudia Sousa, e uma cerimónia de homenagens.

Um dos momentos centrais das comemorações deverá ser a conferência 'A simulação na formação em enfermagem: da concepção à avaliação', que será proferida por José Miguel Padilha, professor da Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Porto, com moderação de Otília Freitas, docente da Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira. A sessão tem fim previsto para as 17 horas.