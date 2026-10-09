Professores da EB1/PE Areeiro e Lombada realizaram mobilidade Erasmus+ na Irlanda

Três professores da EB1/PE Areeiro e Lombada realizaram, entre 27 e 30 de Setembro, uma mobilidade de observação pedagógica (job-shadowing) na St. Patrick's Infants National School, em Cork, na República da Irlanda.

De acordo com o comunicado remetido, a iniciativa decorreu no âmbito do projecto Erasmus+ "Consumidores Críticos: Promoção da Literacia Mediática e as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) nos Cidadãos de Amanhã" e teve como objectivo conhecer outras práticas pedagógicas relacionadas com a literacia mediática e a utilização adequada das novas tecnologias.

Durante a mobilidade, os docentes acompanharam o quotidiano da escola irlandesa, através da observação de aulas e da organização escolar, bem como do contacto directo com a direcção e outros elementos da equipa educativa.

A experiência permitiu aos professores conhecer diferentes abordagens educativas nestas áreas, no âmbito de um projecto que procura promover a literacia mediática e preparar os alunos para uma utilização crítica e responsável das tecnologias de informação e comunicação.