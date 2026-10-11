Zelensky desconhece trégua anunciada por Trump

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse hoje ao portal Axios que desconhece o cessar-fogo energético com a Rússia anunciado pouco antes pelo homólogo norte-americano, Donald Trump, mas reafirmou estar pronto a aceitá-lo desde que Moscovo faça o mesmo.

"O anúncio deste cessar-fogo foi uma novidade para mim. Mas, se os russos concordarem com um cessar-fogo energético, a Ucrânia concordará", declarou o líder ucraniano, segundo o jornalista Barak Ravid, do portal norte-americano, que publicou estas declarações na rede X.

Donald Trump anunciou hoje que a Rússia e a Ucrânia concordaram com um cessar-fogo para os ataques contra infraestruturas energéticas dos dois países, embora não tenha fornecido qualquer detalhe.

Trump anuncia trégua para ataques contra instalações energéticas A Rússia e a Ucrânia concordaram com um cessar-fogo para os ataques contra infraestruturas energéticas dos dois países, anunciou hoje o Presidente norte-americano, Donald Trump.

"A partir de agora, há um cessar-fogo energético [escrito em maiúsculas] na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ambos os lados concordaram. Não o quebrem!", escreveu o líder da Casa Branca na sua rede Truth Social.

Segundo o Axios, Zelensky reforçou que, se Trump negociou esta trégua com o Presidente russo, Vladimir Putin, então que o avisem.

"Digam-nos quando é que este cessar-fogo entrará em vigor: estamos prontos e aceitá-lo-emos", declarou.

São os ucranianos que escolhem o líder

As declarações surgem depois de Trump ter defendido, no sábado, que a Ucrânia deveria escolher um novo Presidente, acusando Zelensky de não ter feito o suficiente para pôr fim à guerra com a Rússia.

Trump critica Zelensky e diz que Ucrânia precisa de um novo presidente Donald Trump criticou este sábado o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmando que é "hora da Ucrânia ter um novo presidente" para acabar a guerra com a Rússia, sublinhando que o Presidente russo, Vladimir Putin, quer a "resolução" do conflito.

Em entrevista à cadeia televisiva norte-americana ABC, Zelensky respondeu que a escolha do chefe de Estado cabe aos ucranianos. "Com todo o respeito pelo Presidente Trump, é a nossa sociedade, o nosso povo, que escolhe quem é o líder", afirmou.

O Presidente norte-americano tinha sugerido que a Ucrânia precisava de um novo líder capaz de alcançar um acordo de paz, numa altura em que critica os ataques ucranianos às refinarias russas e procura conter a subida dos preços dos combustíveis.

Zelensky considerou que o seu país atravessou uma "semana difícil", referindo 196 ataques aéreos russos contra infra-estruturas energéticas ucranianas e a morte de 153 civis. O líder ucraniano afirmou continuar a contar com o compromisso de Trump e da sua equipa para travar o Presidente russo, Vladimir Putin, que considera ser o principal obstáculo ao fim da guerra.

O anúncio da trégua surge depois de Trump ter negociado com Putin um acordo para o fornecimento de gasóleo russo aos Estados Unidos e aos mercados internacionais, numa altura de pressão sobre os preços dos combustíveis, relacionada com a guerra israelo-americana contra o Irão.

Os esforços diplomáticos, sob mediação norte-americana, para pôr fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, iniciada com a invasão russa em Fevereiro de 2022, continuam num impasse.