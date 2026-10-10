Bernardo Pereira e Sara Sotero quintos nas duplas mistas do Mundial de canoagem de mar

Os portugueses Bernardo Pereira, depois se se ter sagrado campeão mundial em sub-23, e Sara Sotero terminaram hoje em quinto a prova de duplas mistas (SS2 misto) do Campeonato do Mundo de canoagem de mar, em Villajoyosa, em Espanha.

A dupla campeã europeia terminou os cerca de 20 quilómetros da regata em 01:07.54,88 horas, a 39,83 segundos dos vencedores, os australianos Jemma Smith e Cory Hill.

Bernardo Pereira e Sara Sotero foram os melhores europeus na prova, que terminaram ainda atrás de três embarcações com tripulações sul-africanas.

Em juniores, também em duplas mistas, Constança Frazão e Pedro Moreira terminaram no quarto posto, em 01:12.13,03 horas, a 01.28,65 minutos dos sul-africanos Hanna Solomon e Keegan Vogt, que se sagraram campeões do mundo.

Na mesma prova, Carolina Pereira e Martim Rodrigues foram sétimos, a 03.40,70.

Antes das competições em caiaque duplo foram disputadas as provas individuais (SS1), na sexta-feira, quando Bernardo Pereira revalidou o título de campeão do mundo em sub-23 e foi o português mais bem classificado em elites, com o sexto lugar, enquanto a júnior Constança Frazão foi quinta e Sara Sotero 13.ª nos seniores.