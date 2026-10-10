Putin promete laços mais estreitos com vizinhos da antiga União Soviética

O Presidente russo elogiou hoje a cooperação com países que antes integravam a União Soviética e comprometeu-se a ajudar a reforçar os laços económicos com os mesmos durante a cimeira da Comunidade de Estados Independentes (CEI).

Vladimir Putin afirmou que a CEI, um grupo informal de nações da antiga União Soviética, se tinha tornado uma "estrutura de integração regional de referência", contribuindo para manter "os laços económicos, sociais, culturais e humanitários desenvolvidos" entre estes povos "ao longo de séculos".

Num discurso durante a cimeira da CEI na estância balnear de Avaza, nos arredores da cidade portuária de Turkmenbashi, no Turquemenistão, afirmou que a língua russa "funciona como uma poderosa força unificadora em todo o vasto espaço da Comunidade".

Não fez referência à guerra da Rússia na Ucrânia, mas elogiou a "infraestrutura financeira estável e independente de influências estrangeiras", que atualmente permite este grupo de países "resolver com eficiência muitas tarefas".

A Rússia tem vindo a expandir o comércio com os antigos vizinhos soviéticos, à medida que enfrenta sanções ocidentais devido à guerra na Ucrânia.

Putin afirmou que o comércio da Rússia com os membros da CEI ultrapassou os 110 mil milhões de dólares em 2025, com 90% das transações realizadas em moedas nacionais.

"Isto permite-nos aprofundar a cooperação económica independentemente da influência estrangeira", afirmou.

O Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, que participou na cimeira da CEI na qualidade de observador, juntou-se posteriormente a uma reunião separada dos líderes dos países do Mar Cáspio.

Putin e Pezeshkian mantiveram conversações à margem da cimeira do Turquemenistão na quinta-feira.

"Sabemos que o Irão tem envidado esforços genuínos para resolver o conflito que eclodiu na região, não por culpa sua, não por culpa do Irão, e voltou a apresentar novas propostas para resolver a situação por meios pacíficos", disse Putin a Pezeshkian no início das suas conversações.

"Pela nossa parte, estamos dispostos a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para vos ajudar a resolver a situação", acrescentou o líder russo.

Pezeshkian elogiou as relações entre Moscovo e Teerão e agradeceu à Rússia por se opor ao unilateralismo dos Estados Unidos.

Afirmou que os direitos do Irão devem ser respeitados para que o conflito termine.

"Estamos a tentar fazer avançar o processo", disse Pezeshkian.

"Fizemos algumas sugestões, os americanos apresentaram novas sugestões e fizemos alguns ajustes. Assim que estiver tudo concluído, poderemos reunir-nos com os mediadores e finalizar estas sugestões", acrescentou o chefe de Estado iraniano.

O líder do Kremlin saudou ainda o "desenvolvimento positivo" nas relações entre a Rússia e o Irão, que fortaleceram os seus laços diplomáticos e militares desde a invasão russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

O Irão tem sido acusado por Kiev e pelo Ocidente de fornecer à Rússia tecnologia para produzir drones Shahed e mísseis de curto alcance, enquanto é atribuída a Moscovo a partilha de dados com Teerão sobre alvos de interesses norte-americanos no Médio Oriente.

No início de setembro, o Presidente iraniano agradeceu a Putin a sua posição na guerra do Médio Oriente, elogiando a "relação estratégica" entre os dois países.

Durante o encontro com Pezeshkian, Vladimir Putin destacou que o comércio entre a Rússia e o Irão, apesar das sanções ocidentais, aumentou 21% em 2025, uma tendência que se manteve nos primeiros sete meses deste ano.