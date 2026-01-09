Entrega de prémios do Campeonato de Ralis Coral e do Troféu de Karting da Madeira
Iniciativa terá lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal
O Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal acolhe esta sexta-feira, 9 de Janeiro, a cerimónia de entrega de prémios referentes a 2025 do Campeonato de Ralis Coral da Madeira e do Troféu de Karting da Madeira, a cargo da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK).
A iniciativa terá lugar pelas 17 horas e contará com a presença da secretária Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes.
Outras iniciativas que marcam a agenda regional neste que é o nono dia do ano, em que faltam 357 dias para o fim de 2026:
- 9 horas - A secretária Regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, estará presente na sessão de abertura da Jornada Técnica 'Segurança e Intervenção em Túneis', que terá lugar no Centro de Formação e Treino do Serviço Regional de Protecção Civil, na Cancela;
- 12h45 - A Comissão de Apoio Regional da Candidatura de António Filipe à Presidência da República realiza encontro com apoiantes na Rua João de Deus n.º 12;
- 14h30 - Lançamento do livro 'Sei que tenho coisas para contar', da autora Goreti Silva, utente do Centro de Actividades e Capacitação para a Inclusão da Camacha, com a presença da secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, na instituição;
- 15 horas - A secretária Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, estará presente na cerimónia de entrega de Prémios de Mérito Académico e Cívico a alunos na Escola Secundária da Ponta do Sol, no Centro Cultural John dos Passos;
- 15 horas - A Câmara Munciipal do Funchal vai anunciar o vencedor do Prémio Literário Cidade do Funchal – Edmundo Bettencourt, com a presença do edil Jorge Carvalho, no Salão Nobre do Município;
- 18h30 - Inauguração da Exposição 2.º Edição da Open Call 'Jovens Talentos FCZ – Artes Visuais' no Centro de Des.Humano da Fundação Cecilia Zino, na Rua do Bettencourt, n.º 10, 4.º andar;
- 19 horas - O Clube de Montanha do Funchal e a Associação Desportiva da Camacha promovem o Madeira Orienteering Festival 2026 em Machico;
- 20h30 - O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode promove o Ciclo de Concertos de Alunos com um concerto de piano 'Pianíssimo I', no Salão Nobre do Conservatório.
Principais acontecimentos registados a 9 de Janeiro:
1154 - D. Afonso Henriques concede foral à vila de Sintra.
1242 - Paio Pires Correia toma Silves aos mouros.
1522 - Adriano Florensz de Utrecht, Países Baixos, regente de Espanha, é eleito o 218.º Papa com o nome de Adriano VI. É o último pontífice não italiano até ao Papa João Paulo II.
1558 - Independência do cantão de Genebra.
1913 - Toma posse o primeiro Governo republicano liderado por Afonso Costa.
1944 - II Guerra Mundial. As tropas norte-americanas tomam a localidade italiana de San Vittore.
1944 - Primeiras forças militares norte-americanas desembarcam no porto de Angra do Heroísmo, Açores, 532 técnicos envolvem-se nos trabalhos de terraplanagem e são os responsáveis pela atual configuração do aeroporto das Lajes, com cinco pistas, a mais extensa com 4.000 metros.
1973 - O Governo de minoria branca da Rodésia encerra as fronteiras com a Zâmbia.
1981 - Toma posse o VII Governo Constitucional, constituído pela coligação formada pelo Partido Social-Democrata, o Centro Democrático Social e o Partido Popular Monárquico, liderado por Francisco Pinto Balsemão.
1987 - Entra em vigor a primeira Constituição da Nicarágua, elaborada pelo regime sandinista.
1991 - Escalada para a Guerra do Golfo. Malogro das conversações, em Genebra, entre o secretário de Estado norte-americano James Baker e o ministro iraquiano Tarek Aziz.
2005 - Mahmud Abbas, do movimento Fatah, é eleito Presidente da Autoridade Palestiniana.
2006 - O Congresso do estado norte-americano de Nova Jersey decide suspender a aplicação da pena de morte, 30 anos depois da sua reintrodução.
2007 - A empresa norte-americana Apple apresenta o iPhone, o novo produto da marca que combina as funções de um telemóvel com um iPod.
2012 - O futebolista argentino Lionel Messi, do FC Barcelona, conquista pela terceira vez consecutiva o troféu para melhor jogador do Mundo. Pepe Guardiola é eleito o melhor treinador.
2014 - Cuba e os Estados Unidos retomam o diálogo sobre política migratória.
2015 - A polícia francesa lança o assalto ao supermercado 'kosher' no leste de Paris, onde um homem armado fez vários reféns. Mais tarde, vários reféns são libertados e as forças de segurança confirmam a morte de pelo menos quatro dos sequestrados. Unidades de elite da polícia francesa matam os dois suspeitos do ataque de 07 de janeiro contra o jornal satírico Charlie Hebdo.
2016 - Os separatistas catalães chegam a acordo para a formação de um governo regional e assim evitar novas eleições, o que implica a demissão do presidente da Catalunha o conservador e independente Artur Mas.
2017 - Cristiano Ronaldo é eleito o melhor futebolista do mundo em 2016, na Gala FIFA - Federação Internacional de Futebol, em Zurique, na Suíça.
2017 - O treinador italiano Claudio Ranieri é eleito o melhor treinador do mundo em 2016, na Gala da FIFA - Federação Internacional de Futebol, em Zurique, na Suíça, superando o selecionador português Fernando Santos.
2018 - Altos representantes da Coreia do Sul e da Coreia do Norte retomam o diálogo, com a primeira reunião em mais de dois anos centrada em facilitar a participação da Coreia do Norte nos Jogos Olímpicos de Inverno.
2019 - O partido espanhol de extrema-direita Vox concorda em dar o seu apoio parlamentar a um Governo na Andaluzia formado pelo PP e Cidadãos, conseguindo assim afastar o PSOE do poder nesta região ao fim de 36 anos.
2020 - O parlamento britânico aprova na especialidade a proposta de lei que regula o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia e abre o caminho para o 'Brexit' a 31 de janeiro.
2023 - O treinador espanhol Roberto Martínez é oficializado como novo selecionador nacional de futebol, sucede a Fernando Santos e assina um contrato válido até 2026 com a Federação Portuguesa de Futebol.
2025 - O candidato às presidenciais em Moçambique Venâncio Mondlane regressa a Maputo sob fortes medidas de segurança, depois de dois meses e meio de contestação aos resultados que deram a vitória a Daniel Chapo.
Pensamento do dia:
A terra inteira é uma só alma, somos parte dela. Poema ameríndio mudado para português por Herberto Helder (1930).