Entrega de prémios do Campeonato de Ralis Coral e do Troféu de Karting da Madeira

O Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal acolhe esta sexta-feira, 9 de Janeiro, a cerimónia de entrega de prémios referentes a 2025 do Campeonato de Ralis Coral da Madeira e do Troféu de Karting da Madeira, a cargo da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK).

A iniciativa terá lugar pelas 17 horas e contará com a presença da secretária Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes.

Outras iniciativas que marcam a agenda regional neste que é o nono dia do ano, em que faltam 357 dias para o fim de 2026:

- 9 horas - A secretária Regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, estará presente na sessão de abertura da Jornada Técnica 'Segurança e Intervenção em Túneis', que terá lugar no Centro de Formação e Treino do Serviço Regional de Protecção Civil, na Cancela;

- 12h45 - A Comissão de Apoio Regional da Candidatura de António Filipe à Presidência da República realiza encontro com apoiantes na Rua João de Deus n.º 12;

- 14h30 - Lançamento do livro 'Sei que tenho coisas para contar', da autora Goreti Silva, utente do Centro de Actividades e Capacitação para a Inclusão da Camacha, com a presença da secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, na instituição;

- 15 horas - A secretária Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, estará presente na cerimónia de entrega de Prémios de Mérito Académico e Cívico a alunos na Escola Secundária da Ponta do Sol, no Centro Cultural John dos Passos;

- 15 horas - A Câmara Munciipal do Funchal vai anunciar o vencedor do Prémio Literário Cidade do Funchal – Edmundo Bettencourt, com a presença do edil Jorge Carvalho, no Salão Nobre do Município;

- 18h30 - Inauguração da Exposição 2.º Edição da Open Call 'Jovens Talentos FCZ – Artes Visuais' no Centro de Des.Humano da Fundação Cecilia Zino, na Rua do Bettencourt, n.º 10, 4.º andar;

- 19 horas - O Clube de Montanha do Funchal e a Associação Desportiva da Camacha promovem o Madeira Orienteering Festival 2026 em Machico;

- 20h30 - O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode promove o Ciclo de Concertos de Alunos com um concerto de piano 'Pianíssimo I', no Salão Nobre do Conservatório.

Principais acontecimentos registados a 9 de Janeiro:

1154 - D. Afonso Henriques concede foral à vila de Sintra.

1242 - Paio Pires Correia toma Silves aos mouros.

1522 - Adriano Florensz de Utrecht, Países Baixos, regente de Espanha, é eleito o 218.º Papa com o nome de Adriano VI. É o último pontífice não italiano até ao Papa João Paulo II.

1558 - Independência do cantão de Genebra.

1913 - Toma posse o primeiro Governo republicano liderado por Afonso Costa.

1944 - II Guerra Mundial. As tropas norte-americanas tomam a localidade italiana de San Vittore.

1944 - Primeiras forças militares norte-americanas desembarcam no porto de Angra do Heroísmo, Açores, 532 técnicos envolvem-se nos trabalhos de terraplanagem e são os responsáveis pela atual configuração do aeroporto das Lajes, com cinco pistas, a mais extensa com 4.000 metros.

1973 - O Governo de minoria branca da Rodésia encerra as fronteiras com a Zâmbia.

1981 - Toma posse o VII Governo Constitucional, constituído pela coligação formada pelo Partido Social-Democrata, o Centro Democrático Social e o Partido Popular Monárquico, liderado por Francisco Pinto Balsemão.

1987 - Entra em vigor a primeira Constituição da Nicarágua, elaborada pelo regime sandinista.

1991 - Escalada para a Guerra do Golfo. Malogro das conversações, em Genebra, entre o secretário de Estado norte-americano James Baker e o ministro iraquiano Tarek Aziz.

2005 - Mahmud Abbas, do movimento Fatah, é eleito Presidente da Autoridade Palestiniana.

2006 - O Congresso do estado norte-americano de Nova Jersey decide suspender a aplicação da pena de morte, 30 anos depois da sua reintrodução.

2007 - A empresa norte-americana Apple apresenta o iPhone, o novo produto da marca que combina as funções de um telemóvel com um iPod.

2012 - O futebolista argentino Lionel Messi, do FC Barcelona, conquista pela terceira vez consecutiva o troféu para melhor jogador do Mundo. Pepe Guardiola é eleito o melhor treinador.

2014 - Cuba e os Estados Unidos retomam o diálogo sobre política migratória.

2015 - A polícia francesa lança o assalto ao supermercado 'kosher' no leste de Paris, onde um homem armado fez vários reféns. Mais tarde, vários reféns são libertados e as forças de segurança confirmam a morte de pelo menos quatro dos sequestrados. Unidades de elite da polícia francesa matam os dois suspeitos do ataque de 07 de janeiro contra o jornal satírico Charlie Hebdo.

2016 - Os separatistas catalães chegam a acordo para a formação de um governo regional e assim evitar novas eleições, o que implica a demissão do presidente da Catalunha o conservador e independente Artur Mas.

2017 - Cristiano Ronaldo é eleito o melhor futebolista do mundo em 2016, na Gala FIFA - Federação Internacional de Futebol, em Zurique, na Suíça.

2017 - O treinador italiano Claudio Ranieri é eleito o melhor treinador do mundo em 2016, na Gala da FIFA - Federação Internacional de Futebol, em Zurique, na Suíça, superando o selecionador português Fernando Santos.

2018 - Altos representantes da Coreia do Sul e da Coreia do Norte retomam o diálogo, com a primeira reunião em mais de dois anos centrada em facilitar a participação da Coreia do Norte nos Jogos Olímpicos de Inverno.

2019 - O partido espanhol de extrema-direita Vox concorda em dar o seu apoio parlamentar a um Governo na Andaluzia formado pelo PP e Cidadãos, conseguindo assim afastar o PSOE do poder nesta região ao fim de 36 anos.

2020 - O parlamento britânico aprova na especialidade a proposta de lei que regula o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia e abre o caminho para o 'Brexit' a 31 de janeiro.

2023 - O treinador espanhol Roberto Martínez é oficializado como novo selecionador nacional de futebol, sucede a Fernando Santos e assina um contrato válido até 2026 com a Federação Portuguesa de Futebol.

2025 - O candidato às presidenciais em Moçambique Venâncio Mondlane regressa a Maputo sob fortes medidas de segurança, depois de dois meses e meio de contestação aos resultados que deram a vitória a Daniel Chapo.

Pensamento do dia: