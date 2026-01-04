Calma tensa no país um dia após ataque dos EUA e queda de Maduro

Uma calma tensa paira hoje sobre a capital da Venezuela, Caracas, com a maioria das lojas fechadas e pouco movimento nas ruas, um dia após o Presidente, Nicolás Maduro, ter sido deposto e capturado numa operação militar americana.

Uma reportagem da agência Associated Press, (AP), em Caracas, retrata a capital da Venezuela "invulgarmente tranquila neste domingo", com poucos veículos a circular e a maioria dos postos de gasolina e estabelecimentos comerciais fechados.

Um dia depois de o ataque dos Estados Unidos ter capturado o Maduro e a sua mulher, Cilia Flores, as ruas "normalmente cheias de corredores e ciclistas estavam praticamente desertas, e o palácio presidencial da Venezuela era guardado por civis armados e militares", descreve a AP.

Um cenário diferente do vivido no sábado na cidade, onde "se formavam filas em lojas e postos de gasolina" e venezuelanos "apreensivos armazenavam mantimentos" para o caso de a violência eclodir.

Nos arredores da capital, no estado de La Guira, famílias com casas danificadas pelas explosões durante a operação militar "ainda limpavam os escombros" na localidade, onde "alguns prédios ficaram com as paredes completamente abertas".

Após a mudança de situação na Venezuela e as promessas do Presidente norte-americano, Donald Trump, de que os Estados Unidos "governarão" o território com a ajuda da vice-presidente de Maduro, Delcy Rodríguez, "ninguém no país parece saber qual é a situação ou o que o futuro reserva", acrescenta a AP.

Num bairro de baixa renda na zona leste de Caracas, o operário da construção civil Daniel Medalla sentou-se nos degraus em frente a uma igreja católica e disse a alguns fiéis que, mais uma vez, não haveria missa matinal.

À reportagem da AP o venezuelano, de 66 anos, levantou a hipótese de que as ruas permaneceram praticamente vazias porque as pessoas "temem a repressão do Governo caso ousassem comemorar", depois da forte repressão governamental durante as conturbadas eleições do ano passado.

Já quanto à saída de Nicolás Maduro da presidência da Venezuela, afirmou: "Estávamos ansiosos por isso."

Os Estados Unidos lançaram no sábado "um ataque em grande escala contra a Venezuela", que capturou o Presidente venezuelano e a mulher, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.

Entretanto, o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela entregou a presidência interina à vice-presidente executiva, Delcy Rodriguez, "de forma a garantir a continuidade administrativa e a defesa integral da nação".

Não se sabe ainda quando tomará posse, mas Delcy Rodriguez, que será a primeira mulher na história do país a liderar o executivo, já exigiu "a libertação imediata" de Nicolás Maduro, "o único Presidente da Venezuela", e condenou a operação militar dos Estados Unidos.

A comunidade internacional tem-se dividido entre a condenação da ação dos Estados Unidos e o júbilo pela queda de Maduro.

França e Dinamarca condenam, mas Itália considera legítima acção dos EUA O ministro dos Negócios Estrangeiros de França condenou hoje a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro pelas forças norte-americanas, durante uma operação que "viola" o direito internacional.

Guterres “profundamente alarmado” com escalada na Venezuela O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, declarou-se “profundamente alarmado” com a escalada da situação na Venezuela, que culminou com acções militares norte-americanas. O responsável manifestou ainda preocupação pelo facto de o Direito Internacional poder não ter sido respeitado no desenrolar dos acontecimentos.

Os Estados Unidos lançaram "um ataque em grande escala contra a Venezuela" no sábado, para capturar e julgar o líder venezuelano, Nicolás Maduro, e a mulher, por tráfico de droga, em Nova Iorque, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.

Horas depois do ataque, o presidente norte-americano, Donald Trump, admitiu uma segunda ofensiva contra o país se for necessário.

Delcy Rodriguez, número dois de Bicolás Maduro, é, desde hoje, Presidente da Venezuela.