Trabalhador fica inconsciente após queda
Um homem de 62 anos ficou inconsciente, esta manhã, após sofrer uma queda no local de trabalho no Largo Severiano Ferraz, no Funchal.
Os Bombeiros Sapadores do Funchal, alertados pelas 9h15, deslocaram-se para o local para prestar socorro à vítima que sofreu convulsões e apresentava uma ferida sangrante na cabeça.
Segundo o que foi possível aferir, o homem terá escorregado e batido com a cabeça.
Após primeiros socorros, o trabalhador foi transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
