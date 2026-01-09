Faro conta com 20 camas temporárias para proteger população sem-abrigo do frio

A Câmara de Faro disponibiliza 20 camas, instaladas nas Piscinas Municipais, para acolher pessoas em situação de sem-abrigo e proporcionar assistência, de forma temporária, durante o período em que o tempo está mais frio, anunciou ontem a autarquia.

Trata-se de uma "ação concertada" com o Serviço Municipal de Proteção Civil, que conta com o apoio de organizações de assistência social e "visa dar resposta ao agravamento da situação meteorológica junto de população mais vulnerável", justificou a Câmara algarvia num comunicado.

O município destacou que esta resposta foi ativada, em 30 de dezembro, "tendo em conta o agravamento da situação meteorológica", e vai manter-se até, pelo menos, 16 de janeiro.

As camas estão instaladas nas Piscinas Municipais de Faro e a população pode ter acesso a "apoio em pernoita, encaminhamento para apoio alimentar, vestuário adequado e higiene pessoal", indicou a autarquia.

"Nas instalações das Piscinas Municipais de Faro encontram-se disponíveis 20 camas para pernoita, oferecendo um abrigo de caráter temporário a quem dele possa precisar", informou o município.

A Câmara de Faro salientou que os destinatários deste apoio podem também tomar banho e fazer a higiene pessoal nos balneários do campo de futebol do Complexo Desportivo da Penha, de segunda-feira a sexta-feira, entre as 11:00 e as 14:00.

A população em situação de sem-abrigo pode assim ter acesso a "um mínimo de condições de conforto social durante este período de frio mais intenso" e "proteger a [sua] saúde e bem-estar", argumentou a autarquia.

O município destacou ainda que a iniciativa, concertada com o Serviço Municipal de Proteção Civil de Faro e realizada com o apoio das organizações parceiras do Conselho Local de Ação Social de Faro, "reforça o compromisso" da autarquia com "as políticas públicas de inclusão e dignidade humana".