Diga adeus ao frio depois do banho

Os dias frios e chuvosos do Inverno podem tornar a tarefa de secar toalhas um verdadeiro desafio. Secar de forma rápida, evitar a humidade e garantir um toque quente ao sair do duche são alguns dos benefícios dos toalheiros elétricos, disponíveis na Casa Santo António.

Fácil e prático de usar, este equipamento pode ser adquirido e instalado sem grandes dificuldades, sem a necessidade de adaptação elétrica na sua residência. Além do mais, além de oferecer a vantagem de manter as toalhas secas, evita também a proliferação de bactérias e fungos.

E se acha que os toalheiros elétricos gastam muita energia, desengane-se. Estes equipamentos foram feitos para garantir eficiência sem pesar na factura da luz.

Note que a Casa Santo António tem disponíveis opções que se adaptam a qualquer estilo de decoração. Por isso, este Inverno, transforme a sua casa de banho num lugar mais acolhedor. Visite a Casa Santo António e descubra como pequenos detalhes podem fazer toda a diferença no seu dia-a-dia.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

