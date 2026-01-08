Porto do Caniçal cresce 5% em 2025

O Porto do Caniçal registou em 2025 um aumento de cerca de 5% no transporte de mercadorias, reforçando o seu papel como principal porta de entrada dos bens essenciais consumidos na Região Autónoma da Madeira e das exportações regionais. Os dados foram avançados pelo secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, na conferência de imprensa realizada esta quinta-feira, dia 8, promovida pela APRAM.

De acordo com o governante, este crescimento resulta não só da evolução positiva do turismo e da economia regional, mas também do aumento do consumo das famílias madeirenses. José Manuel Rodrigues destacou ainda que, ao longo do ano, foi possível aumentar o número de navios e a sua dimensão no Porto do Caniçal, o que permitiu evitar rupturas no abastecimento regular de bens essenciais, sobretudo no último trimestre de 2025.

No que respeita ao Porto do Porto Santo, os números mantiveram-se em linha com os do ano anterior. Em 2025 registaram-se 8 escalas de navios de cruzeiro, com um movimento aproximado de 1.558 passageiros, valores muito semelhantes aos de 2024, ano em que se contabilizaram 9 escalas.

A presidente do Conselho de Administração da APRAM, Paula Cabaço, explicou que os resultados poderiam ter sido superiores, não fosse a forte agitação marítima registada entre Novembro e Dezembro, que levou à perda de cerca de 10 escalas, algumas das quais incluíam passagem pelo Porto Santo.

Apesar desse constrangimento, os responsáveis consideram que os dados confirmam a estabilidade da operação portuária no Porto Santo e a importância estratégica do Porto do Caniçal para o abastecimento e funcionamento da economia regional.