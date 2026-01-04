Chega diz que Madeira cresce abaixo do País

O deputado do Chega, Francisco Gomes, apontou hoje que o desenvolvimento económico da Região Autónoma da Madeira ficou abaixo da média nacional, no último ano, considerando que esta situação exige “que se repense o modelo de desenvolvimento que tem vindo a ser seguido pelo actual governo”.

Citando dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), o deputado precisa que “a Madeira registou um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,5% em 2024, abaixo dos 2,1% verificados na média nacional”.

“O valor coloca a Região numa posição economicamente desfavorecida, apenas superada pelo Alentejo, entre as regiões portuguesas”, complementa o parlamentar citado em nota de imprensa.

Francisco Gomes reforça que estes números mostram que “o modelo económico da Madeira não está a dar respostas à altura das necessidades dos madeirenses, mas a criar uma elite económica rica e uma maioria da população que luta para pagar contas e sobreviver.”

O deputado na Assembleia da República considera ainda que que “a Região está a ficar para trás num contexto em que outras áreas do país aceleraram acima da média”, na sequência de decisões políticas que “não valorizam a produção local, não atraem investimento produtivo e não defendem de forma eficaz os interesses regionais face às opções do Governo da República”.

Enquanto outras regiões do país conseguem crescer acima da média, a Madeira continua atrás. Isto não é normal, não é aceitável e é reflexo de políticas que não funcionam e de governantes que estão mais interessados em por dinheiro no bolso dos amigos do que nas casas de quem trabalha

(Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República)

O deputado sublinha que este crescimento abaixo da média “não só compromete o potencial de emprego e de rendimentos na Região, como também aprofundará as assimetrias em relação ao continente”, defendendo uma reflexão imediata sobre as prioridades políticas e económicas.