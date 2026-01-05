 DNOTICIAS.PT
Fuga de gás em apartamento em São Martinho

Pelas 13h30 desta segunda-feira, 5 de Janeiro, os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados para uma fuga de gás numa habitação, localizada na Rua da Bolívia, em São Martinho.

Para o local foram mobilizados dois veículos e nove operacionais. À chegada, os bombeiros procederam ao fecho do gás e ao corte geral do fornecimento, por forma a garantir a segurança.

O piquete da Spelta foi igualmente accionado.

Não há registo de feridos.

