Fuga de gás em apartamento em São Martinho

Pelas 13h30 desta segunda-feira, 5 de Janeiro, os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados para uma fuga de gás numa habitação, localizada na Rua da Bolívia, em São Martinho.

Para o local foram mobilizados dois veículos e nove operacionais. À chegada, os bombeiros procederam ao fecho do gás e ao corte geral do fornecimento, por forma a garantir a segurança.

O piquete da Spelta foi igualmente accionado.

Não há registo de feridos.