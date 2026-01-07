Finlandesa Oulu e eslovaca Trencín assumem título de Capitais Europeias da Cultura 2026
Em 2027, a portuguesa Évora e a letã Liepaja serão as escolhidas
As cidades de Oulu, na Finlândia, e Trencín, na Eslováquia, serão as Capitais Europeias da Cultura este ano, com eventos culturais que destacarão "a riqueza das culturas europeias partilhadas", referiu terça-feira a Comissão Europeia, em comunicado.
A inauguração de Oulu, no centro do país nórdico, terá lugar de 16 a 18 de janeiro, e o seu programa cultural será desenvolvido sob o lema "Mudança climática cultural", sobre os desafios globais atuais, como a resiliência face às alterações climáticas, e qual pode ser o contributo da consciência cultural.
"A cidade pretende incentivar o seu público a repensar como a cultura é criada, experimentada e partilhada nessa região", explicou a Comissão Europeia, no comunicado.
Por seu lado, Trencín, perto da fronteira com a República Checa, celebrará o seu evento inaugural entre 13 e 15 de fevereiro, com um programa construído em torno do tema "Despertar a curiosidade", através do qual a cidade pretende "inspirar a construção de pontes entre a imaginação e a realidade".
"Ambas as Capitais Europeias da Cultura 2026 valorizam plenamente esta iniciativa emblemática e o seu impacto duradouro na cultura, nas cidades e nas pessoas de toda a Europa, enriquecendo a vida cultural, conectando as pessoas através da criatividade e inspirando uma mudança duradoura através da arte e da cultura", sublinhou o comissário europeu para a Igualdade Intergeracional, Juventude, Cultura e Desporto, Glenn Micallef.
A Comissão Europeia concedeu às duas capitais europeias da cultura de 2026 o Prémio Melina Mercouri, no valor de 1,5 milhões de euros, financiado pelo Programa Europa Criativa, em reconhecimento da qualidade dos seus preparativos para as celebrações.
Em 2025, as Capitais Europeias da Cultura foram Chemnitz, na Alemanha, com o lema "C the Unseen", focado na valorização do invisível e no papel da sociedade civil, e também Nova Gorica, na Eslovénia, e Gorizia, na Itália, partilhando o título de forma transfronteiriça pela primeira vez na história da iniciativa, para simbolizar a união além fronteiras.
Em 2027, as duas cidades Capitais Europeias da Cultura serão a portuguesa Évora e a letã Liepaja.