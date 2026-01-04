Albuquerque admite visita à Venezuela

O presidente do Governo Regional da Madeira não afasta a possibilidade de se deslocar à Venezuela assim que existam condições políticas e de segurança para o permitir, com o objectivo de acompanhar no terreno a situação da comunidade madeirense e contribuir para um clima de tranquilidade junto dos emigrantes.

Miguel Albuquerque afirmou que a prioridade, neste momento, é garantir a segurança da população e acompanhar de forma permanente a evolução do contexto político e social no país, sublinhando que qualquer deslocação só será ponderada quando estiverem reunidas as condições necessárias.

As declarações surgem num contexto de grande expectativa em torno de uma eventual transição política na Venezuela. Segundo o presidente do Governo Regional, a aspiração generalizada da população e da comunidade emigrante é que esse processo decorra de forma pacífica e conduza a uma democracia plena, embora reconheça que ainda não existe uma definição clara sobre como essa transição poderá concretizar-se.

Miguel Albuquerque referiu que a situação está a ser acompanhada desde a madrugada de ontem, com informações provenientes de várias regiões fora de Caracas. Cidades como Maracay, Valência, Barcelona e a ilha de Margarita registaram um funcionamento quase normal, com supermercados e centros de abastecimento abertos. Na capital, apesar de maior cautela, também se verificou a abertura de alguns estabelecimentos comerciais.

Albuquerque está em contacto com a comunidade madeirense na Venezuela Presidente do Governo Regional acompanha "desde manhã cedo" a situação e já falou com Rangel

O governante alertou para o risco de eventuais falhas na cadeia de abastecimento, que poderiam gerar instabilidade social, incluindo saques, e admitiu existir alguma apreensão quanto à actuação dos chamados colectivos. Ainda assim, sublinhou que, neste momento, não existe um exercício de poder claramente definido no país.

Albuquerque diz que situação dos madeirenses é "calma" mas que receiam saques e violência O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirmou, esta noite, que a comunidade de emigrantes madeirenses que se encontra na Venezuela está "calma" mas manifesta "alguma apreensão e expectativa relativamente àquilo que se pode passar", sendo que "o grande receio" é a ocorrência de "saques se houver quebras nas cadeias de abastecimento" ou a violência de grupos ligados ao regime bolivariano (os chamados 'coletivos').

Declarações esta manhã a margem da visita que efectuou ao mercado municipal de Câmara de Lobos onde participou no mega bolo rei que o município levou a cabo.