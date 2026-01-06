Caracas e Havana divulgam nomes de 55 militares mortos durante a captura de Maduro

Cuba divulgou hoje os nomes de 32 militares mortos na operação norte-americana em Caracas para capturar o Presidente Nicolas Maduro, pouco depois de o exército venezuelano ter divulgado o aviso de morte de 23 soldados.

Havana, aliada de Caracas, anunciou que 32 membros dos serviços de segurança cubanos foram mortos durante o ataque norte-americano, mas as autoridades venezuelanas ainda não tinham divulgado um balanço oficial das vítimas.

A operação militar dos Estados Unidos foi realizada em poucas horas na madrugada de sábado, com cerca de 200 soldados e 150 aeronaves, disse o ministro da Defesa norte-americano, Pete Hegseth.

Os Estados Unidos anunciaram, posteriormente, que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.

Delcy Rodriguez, vice-presidente executiva de Maduro, assumiu a presidência interina do país.

Na segunda-feira, Maduro e a mulher, Cilia Flores, prestaram breves declarações num tribunal de Nova Iorque para responder às acusações de tráfico de droga, corrupção e branqueamento de capitais e declararam-se inocentes. A próxima audiência está marcada para 17 de março.