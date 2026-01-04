Coreia do Norte denuncia captura de Maduro como "grave violação da soberania"

A Coreia do Norte denunciou hoje a captura pelos Estados Unidos do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, como uma "grave violação da soberania", segundo os meios de comunicação estatais.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) "condena veementemente o ato de hegemonia cometido pelos Estados Unidos na Venezuela", declarou um porta-voz do ministério num comunicado publicado pela agência oficial KCNA.

Para o MNE, a captura de Nicolás Maduro é "um exemplo que confirma mais uma vez o caráter desonesto e brutal dos Estados Unidos".

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou no sábado que as forças armadas norte-americanas realizaram, "com êxito, um ataque em grande escala" em solo venezuelano e que Maduro e a mulher foram "capturados e retirados do país".

Maduro passou a sua primeira noite detido no Metropolitan Detention Center, uma prisão federal de Brooklyn, em Nova Iorque, onde enfrenta acusações de alegado envolvimento em tráfico de droga e corrupção, enquanto a sua vice-presidente, Delcy Rodríguez, recebeu uma ordem do Supremo Tribunal venezuelano para assumir a presidência interina do país.