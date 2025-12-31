Há 27 anos o Funchal tinha seis navios de cruzeiro para assistir ao fogo-de-artifício

O Porto do Funchal registou uma grande evolução em número de escalas no último dia do ano. O número passou de 6 há 27 anos para 12 em 2025.

Na rubrica 'Canal Memória' de hoje recuamos a 1998, ano em que o DIÁRIO noticiava que seis navios de cruzeiro iam decorar a baía do Funchal na noite da Passagem do Ano, com, no total, 4.703 passageiros a bordo.

A notícia da autoria do jornalista Marsílio Aguiar, da página 21 da edição número 49.578 do DIÁRIO de Notícias da Madeira, dava conta que estavam previstas as escalas dos navios Oriana, Melody, Black Watch, Astra II,Saga Rose e The Azur para assistir ao espectáculo do Fim de Ano nos mares da Madeira.

No total, as embarcações traziam a bordo 4.703 passageiros, com o Oriana a contribuir com quase 1. 700 pessoas. O Melody trazia outros 800 passageiros. De resto, o Astra II seguia com 320 passageiros em trânsito, o Black Watch, com 753, o Saga Rose com 460 passageiros e o The Azur com 690 passageiros.

Dos seis navios que marcaram presença na Passagem de Ano de 98, o destaque ia para o The Azur , agenciado pela agência Blandy, que assistia pela quarta vez consecutiva à noite de São Silvestre na Madeira. Em 10 anos, àquela altura, o navio falhou apenas a três Fins de Ano, nomeadamente em 1988, 1989 e 1993.

Confira o artigo na íntegra:

27 anos depois, o Porto do Funchal regista o dobro de escalas nesta que é a noite mais longa do ano.

Um total de 12 navios de cruzeiro, um veleiro, dezenas de embarcações marítimo-turísticas, de recreio e particulares, assim como o ferry Lobo Marinho vão assistir ao espectáculo do fogo-de-artifício do Fim do Ano da Madeira desde o mar. Estão previstos cerca de 25 mil passageiros.

Entre os navios de cruzeiro que estarão esta noite na Madeira, constam o AIDAbella, Mein Schiff Relax, Bolette, Mein Schiff 7, Marella Voyager, Spirit of Discovery, Ambience, Mein Schiff 3, Artania, Arcadia, Silver Muse e o Spirit of Adventure.

A Madeira foi distinguida este ano como o Melhor Destino de Cruzeiros da Europa pelos World Cruise Awards. Em 2022 e 2023, a Madeira já tinha sido eleita Melhor Destino de Cruzeiros da Europa e, em 2024, os Portos da Madeira receberam o prémio de Melhor Terminal de Cruzeiros do Mundo em Sustentabilidade.