Reparo de Paula Margarido teve 'resposta' de Rubina Leal

A intervenção da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude teve um momento particular em que Paula Margarido interrompeu o discurso para pedir silêncio aos deputados porque, como disse, estava a falar e não a "gritar". A secretária deu uma 'reprimenda' ao parlamento, mas terá esquecido que quem dirige os trabalho é a presidente da Assembleia.

Foi claro para quem está no plenário que Rubina Leal não gostou e a 'resposta' veio de imediato. Quando Paula Margarido respondeu a perguntas, foi corrigida na forma como deve dirigir-se aos deputados, cumprindo o regimento da Assembleia.

Momentos de tensão que não são inéditos, em legislaturas anteriores os presidentes do parlamento já se viram obrigados a marcar posição em relação aos governantes.