Rubina Leal destaca reforço da cooperação institucional entre a ALM e o Representante da República

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, foi hoje recebida em audiência pelo Representante da República para a Madeira, Irineu Barreto.

O encontro constituiu um momento de reforço dos laços institucionais e da cooperação próxima que tem vindo a ser desenvolvida entre as duas instituições, no respeito pelo diálogo e pela articulação democrática. Esta ligação é um veículo para a garantia de estabilidade necessária para a Madeira, assente na confiança e numa ligação saudável entre os órgãos de soberania do Estado Português e da nossa Região.

Durante a audiência, foi ainda sublinhada a importância da produção legislativa enquanto instrumento fundamental ao serviço da sociedade, garantindo estabilidade, desenvolvimento e resposta às necessidades dos cidadãos, sempre com base nos princípios democráticos e no interesse público.

O Representante da República tem actualmente em apreciação o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2026, aprovado pelo Parlamento Madeirense na passada semana.