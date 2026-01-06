Rubina Leal espera que 2026 seja um ano de "afirmação do parlamento"

A presidente do parlamento deu início à primeira sessão plenária de 2026 desejando que este seja um "ano de afirmação do papel do parlamento".

"Que este ano seja de afirmação do papel do parlamento e que possamos liderar as matérias que dependem, em primeira instância, deste parlamento", afirmou.

Rubina Leal não esqueceu a situação na Venezuela e desejou que o país, onde vivem milhares de portugueses e lusodescentes, consiga atingir a "liberdade plena" e a democracia.