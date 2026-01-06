CDS quer pedido de inconstitucionalidade do subsídio de mobilidade

A declaração política semanal foi feita pela deputada do CDS, Sara Madalena e começou por referir o papel do seu partido na coligação que suporta o governo. Um partido pequeno, com apenas um deputado, mas que consegue fazer valer as suas ideias e propostas.

A deputada também abordou o novo modelo de subsídio de mobilidade que vai obrigar a apresentação de uma declaração de ausência de dívidas ao Estado para beneficiar dos apoios.

O CDS, como já foi noticiado, defende um pedido de fiscalização da constitucionalidade do diploma do Governo da República.