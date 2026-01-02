CTT aguardam instruções para retomar reembolsos do Subsídio de Mobilidade
Os CTT - Correios de Portugal aguardam novas instruções por parte das entidades competentes para a retoma do processo de reembolso das viagens aéreas, no âmbito do Subsídio Social de Mobilidade. Fonte oficial dos CTT reiterou ao DIÁRIO o compromisso da empresa em "normalizar o atendimento assim que as condições para o efeito forem restabelecidas pelo Detentor do Serviço".
Esta é a resposta a um pedido de esclarecimento feito esta manhã sobre a interrupção do serviço nos balcões dos CTT. "Esta interrupção deve-se a diretrizes externas que os CTT, enquanto entidade prestadora do serviço de pagamento, devem cumprir, aguardando-se agora novas instruções por parte das entidades competentes para a retoma do processo", clarifica.
Tal como o DIÁRIO já tinha avançado, na sequência de um comunicado do Governo Regional, os CTT estão a aguardar a publicação de portarias nacionais.
Em causa está a necessidade de nova portaria contendo a actualização do enquadramento legal do SSM, algo que cabe ao Governo da República fazer.