Colisão entre autocarro e viatura ligeira junto à rotunda do Plaza

Um acidente de viação envolvendo um autocarro de transporte colectivo e uma viatura ligeira ocorreu esta manhã junto à rotunda do Plaza, no Funchal.

Segundo informação recolhida no local, a colisão não provocou feridos, tendo resultado apenas em danos materiais nas duas viaturas.

A ocorrência causou alguns constrangimentos momentâneos à circulação rodoviária naquela zona, uma das mais movimentadas da cidade, obrigando a abrandamentos e a pequenas retenções enquanto as viaturas permaneciam na faixa de rodagem.

As autoridades estiveram no local para assegurar a normalização do trânsito e proceder ao registo da ocorrência. As causas do acidente não são, para já, conhecidas.