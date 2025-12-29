Multibanco na Penteada e Plano de Pormenor do Carmo e Ornelas não estão esquecidos

No período antes da ordem do dia, Sérgio Abreu do PS lembrou a falta de uma caixa multibanco no mercado da penteada, disse que as quebras nas vendas foram da ordem dos 30%. Questionou ainda em relação aos planos de pormenor do Carmo e Ornelas que ficaram na "gaveta". O presidente da Câmara respondeu em relação ao multibanco, informou a Assembleia Municipal de que tem desenvolvido esforços junto de instituições bancárias e outras para que a Penteada volte a ter multibanco.

Quanto aos planos, coube ao vereador Paulo Lobo explicar que estes não estão esquecidos, que o do Carmo está na fase final, que em breve irá para discussão pública. Quanto ao do Ornelas, levará mais tempo, o vereador com o pelouro do ambiente acredita que irá para discussão pública até ao fim de 2026.

Nesta primeira hora da Assembleia foram votadas alterações ao regimento.

Houve uma pausa de 15 minutos devido a problemas técnicos. Os trabalhos estão agora a ser retomados.