Alverca bate Famalicão com penálti já em tempo de descontos

Um penálti convertido por Chiquinho, aos 90+5 minutos, permitiu hoje ao Alverca vencer o Famalicão por 1-0, no jogo que encerrou a 17.ª jornada, a última da primeira volta da prova.

Numa altura em que o empate parecia ser o resultado final, surgiu a grande penalidade que ditou o triunfo dos ribatejanos, que já tinham falhado um castigo máximo aos 57, por Sandro Lima, mas Chiquinho não desperdiçou a segunda oportundade, permitindo ao Alverca regressar às vitórias após três derrotas consecutivas, frente a um Famalicão que somou o segundo desaire seguido.

Com este triunfo, o Alverca fecha a primeira volta no 11.º lugar, com 20 pontos, enquanto os famalicenses terminam no oitavo posto, com 23.