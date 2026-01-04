FC Porto bate recorde absoluto de pontos à 17.ª jornada

O FC Porto terminou a primeira volta da edição 2025/26 da I Liga portuguesa de futebol com 49 pontos, um novo recorde absoluto após 17 jornadas, ao somar 16 vitórias e um empate.

A formação comandada pelo italiano Francesco Farioli, que hoje venceu o Santa Clara por 1-0, nos Açores, golo do espanhol Samu, que aproveitou uma 'oferta' do guarda-redes açoriano Gabriel Batista, superou o registo do Benfica, que, em 2019/20, sob o comando de Bruno Lage, somou 48 pontos, correspondentes a 16 triunfos e uma derrota.

Desde que as vitórias passaram a valer três pontos, e não apenas dois, o que aconteceu a partir de 1995/96, o terceiro registo é de três 'versões' do FC Porto, que somaram 47 pontos em 1996/97, 2010/11 e 2021/22, em todas as ocasiões com 15 vitórias e dois empates.

O novo recorde dos portistas foi conseguido com um percurso com apenas dois pontos perdidos, no empate a zero na receção ao Benfica, à oitava jornada, e com apenas quatro golos sofridos, o melhor registo em 17 jornadas desde o FC Porto de 1995/96 (três).

A formação 'azul e branca' somou 16 embates, nove deles fora, entre os quais o 2-1 em Alvalade, face ao bicampeão em título Sporting, 'selado' com tentos do neerlandês Luuk de Jong e do brasileiro William Gomes.

Em 2019/20, os 'encarnados' apresentaram igualmente um trajeto perfeito em reduto alheio, com um 2-0 em Alvalade, e também só perderam pontos no clássico caseiro, ao caírem por 2-0 na receção ao FC Porto, que se sagraria campeão.

Em termos absolutos, o melhor registo da história é impossível de superar, já que, em 1972/73, o Benfica, liderado por Jimmy Hagan, venceu os primeiros 23 jogos, chegando, assim, à 17.ª ronda (segunda da segunda volta) com o pleno de 17 vitórias, que então valiam 34 pontos.

Nessa temporada, a equipa da Luz acabaria com o melhor registo de sempre, ainda não igualado, de 28 vitórias e dois empates (2-2 nas Antas e 0-0 na Tapadinha com o Atlético), ambos após ter assegurado matematicamente o título, à 23.ª ronda.