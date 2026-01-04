Inter vence Bolonha e continua líder isolado em Itália
O Inter Milão manteve hoje a liderança isolada da Liga italiana de futebol, após impor-se ao Bolonha, por 3-1, mantendo, à 18.ª jornada, um ponto de avanço sobre o rival AC Milan.
Com a vitória por 1-0 em Cagliari, na sexta-feira, os 'rossoneri' assumiram provisoriamente o comando, que os 'nerazzurri' recuperaram, num desafio no qual o seu êxito nunca foi contestado, tal como o do Nápoles no recinto da Lazio, por 2-0.
Foi aos 38 minutos que um envolvente lance de ataque acabou com a bola à entrada da área para remate potente do polaco Piotr Zielinski, a passe de Lautaro Martinez que, aos 48, já na etapa complementar, ampliou, de canto, para 2-0, marcando de cabeça para o Inter.
Foi de ombro que o francês Marcus Thuram desviou para golo um canto na direita, fazendo o 3-0, com os forasteiros, pouco ambiciosos, a responder somente aos 83, pelo argentino Santiago Castro, com desvio na pequena área.
O Inter comanda com 39 pontos, mais um do que o AC Milan, com 38, enquanto o pódio provisório é completado pelo campeão Nápoles, com 37, e que esta manhã se impôs na capital romana com tentos de Spinazzola, aos 13 minutos, e Rrahmani, aos 32, ambos assistidos por Matteo Politano.
Com Paolo Vanoli no banco a comandar a equipa desde novembro, encontrando-a em último lugar, com somente quatro pontos, a Fiorentina parece entrar no trilho da recuperação, com dois triunfos nos últimos três jogos, hoje conseguido sobre a Cremonese, com golo do inevitável Moise Kean, aos 90+2 minutos.
A Fiorentina é 19.ª, com 12 pontos, a três do 17.º, que garante a salvação, enquanto a Cremonese, em queda, com apenas um ponto garantido nos últimos 12 possíveis, é 13.ª, com 21.