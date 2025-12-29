Detido líder da Associação dos Palestinianos em Itália por alegado financiamento do Hamas

O presidente da Associação de Palestinianos em Itália foi detido por suspeita de desviar donativos destinados à população da Faixa de Gaza para o grupo islamita Hamas, noticiou hoje a agência italiana ANSA.

Mohammad Hannoun estava entre as nove pessoas que constavam em mandados de captura emitidos pela polícia de Génova no fim de semana, das quais sete foram detidas. O paradeiro das outras duas pessoas não é totalmente claro para as autoridades italianas, existindo indícios que uma poderá estar na Turquia e a outra na Faixa de Gaza.

Ao todo, 25 pessoas estão a ser investigadas pela Direção Antimáfia de Génova (DDA), segundo a ANSA.

A mulher e os dois filhos de Hannoun, de acordo com os investigadores, tinham conhecimento do verdadeiro destino dos fundos angariados e, pelo menos os filhos, em algumas ocasiões mantiveram contacto com o dinheiro ou transportaram-no.

Milhões de euros foram apreendidos na investigação, que estima que a organização tenha desviado mais de sete milhões de euros para o Hamas.

Computadores contendo dados significativos foram encontrados escondidos atrás de uma parede numa casa na zona de Lodi, a norte de Milão, no domingo, informou a polícia local.

As audiências preliminares perante o juiz de instrução dos sete detidos deverão começar na terça-feira.

Os advogados de Hannoun alegaram no domingo que as acusações contra o seu cliente "foram fabricadas por Israel" e que sempre operou de forma rastreável.

O Hamas controla desde 2007 a Faixa de Gaza e liderou os ataques de 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, nos quais morreram cerca de 1.200 pessoas e 251 foram feitas reféns.

Em retaliação, Israel lançou uma operação militar em grande escala na Faixa de Gaza, que provocou mais de 70 mil mortos, segundo as autoridades locais controladas pelo grupo islamita, um desastre humanitário, a destruição de quase todas as infraestruturas do território e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.