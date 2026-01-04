Espaço aéreo venezuelano continua sob alerta internacional

A proibição imposta pela Federal Aviation Administration (FAA) aos aviões civis norte-americanos de sobrevoarem a FIR de Maiquetía — o espaço aéreo que cobre a Venezuela — expira este domingo às 23h59 UTC. No entanto, apesar do termo formal dessa restrição específica, permanecem em vigor as recomendações de segurança emitidas anteriormente por Washington e que aconselham prudência acrescida às companhias aéreas que operem na região.

A situação ocorre num momento de elevada tensão no país, na sequência da operação militar de ontem, que reacendeu incertezas quanto à estabilidade interna e à capacidade de resposta e controlo das estruturas militares e de defesa venezuelanas. Embora a FAA não tenha, para já, renovado a proibição absoluta de voo, os alertas técnicos e operacionais mantêm-se, reflectindo preocupações com a segurança do tráfego civil num cenário ainda volátil.

Na Europa, a resposta mantém-se mais restritiva. A Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) decidiu prolongar até 10 de Janeiro as limitações actuais para voos sobre o espaço aéreo venezuelano. No comunicado, a entidade cita riscos relacionados com possíveis falhas de identificação por parte das defesas antiaéreas em terra, bem como problemas associados à utilização de sistemas baseados em GPS em contexto de tensão militar.