PSP reforça segurança junto de embaixada e consulado da Venezuela em Lisboa

A PSP ativou de forma preventiva um posto fixo junto da Embaixada da Venezuela em Lisboa e reforçou o policiamento nas imediações do consulado, na sequência da operação dos Estados Unidos naquele país sul-americano, foi hoje anunciado.

"Estas são medidas preventivas habitualmente adotadas pela PSP, através da Divisão de Segurança a Instalações do Comando Metropolitano de Lisboa, que decorrem da avaliação do risco realizada", explicou à agência Lusa o porta-voz da PSP, Sérgio Soares.

A mesma fonte adiantou ainda que, até ao momento, a PSP não tem conhecimento da convocação de manifestações relacionadas com a situação na Venezuela.

Os Estados Unidos lançaram no sábado "um ataque em grande escala contra a Venezuela", que capturou o Presidente venezuelano e a mulher, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.

Entretanto, o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela entregou a presidência interina à vice-presidente executiva, Delcy Rodriguez, "de forma a garantir a continuidade administrativa e a defesa integral da nação".

Não se sabe ainda quando tomará posse, mas Delcy Rodriguez, que será a primeira mulher na história do país a liderar o executivo, já exigiu "a libertação imediata" de Nicolás Maduro, "o único Presidente da Venezuela", e condenou a operação militar dos Estados Unidos.

A comunidade internacional tem-se dividido entre a condenação da ação dos Estados Unidos e o júbilo pela queda de Maduro.