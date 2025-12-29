Há momentos em que o calendário muda, mas o essencial permanece. O virar do ano é um desses instantes. Não serve apenas para fechar capítulos ou fazer balanços apressados. Serve, sobretudo, para reafirmar responsabilidades, renovar compromissos e olhar em frente com lucidez. É nesse espírito que escrevo estas primeiras linhas, no fecho do ano, se quiser no arranque de um novo ano, dirigindo-me a todos os leitores do DIÁRIO e, em particular, aos ribeira-bravenses.

2025 foi um ano intenso, exigente, decisivo. Marcante. Por razões óbvias e sem falsas modéstias, jamais esquecerei. Foi um ano de escolhas, de trabalho contínuo e de preparação de um novo ciclo. Um ano em que a Ribeira Brava afirmou estabilidade política e capacidade de decisão, criando as condições necessárias para avançar sem hesitações garantindo bases sólidas para o futuro.

Encerramos o ano com a aprovação do Orçamento Municipal para 2026. Não é apenas um documento financeiro. É uma declaração de intenções. Cada número inscrito corresponde a uma opção concreta, consciente, pensada para acrescentar valor e conforto. O orçamento global de 15,5 milhões de euros traduz a ambição possível e o respeito pelos limites. Sou daqueles que pensa que governa-se melhor quando se sabe até onde se pode ir.

O investimento municipal, no valor de 6,9 milhões de euros, distribuído por 68 intervenções, incluindo 10 novos projetos, demonstra que continuamos a apostar no desenvolvimento equilibrado do Concelho. Infraestruturas, mobilidade, acessos e valorização das freguesias são prioridades. Serão pilares de futuras obras, de respostas a problemas antigos que exigem solução definitiva.

A Rua dos Dragoeiros, o Caminho Pedra Vigia, o caminho dos Salões, a Ribeira Funda e outras intervenções estruturantes mostram que o investimento não se concentra num único ponto do concelho. É essa visão integrada, assente na escola da social-democracia que tenho e que estou em crer permitirá dar sequência ao crescimento e às necessidades.

Acredito que os novos projetos previstos para 2026 reforçarão áreas decisivas como a habitação, o ambiente, a agricultura, o desporto e os espaços públicos. Serão respostas com impacto a médio prazo. Tenho presente que o desenvolvimento não se improvisa. Planeia-se.

A dimensão social mantém-se como bandeira. Os 2,96 milhões de euros destinados ao apoio a pessoas e instituições representam um aumento significativo face a 2025. Educação, habitação, proteção civil, associativismo e juntas de freguesia continuam a merecer atenção especial.

A segurança da população é outra preocupação central. O apoio de 450 mil euros aos Bombeiros é um reconhecimento justo do trabalho que realizam diariamente. Quero também destacar, de forma clara e vincada, a opção tomada na política fiscal. A Câmara Municipal aprovou um pacote fiscal de 750 mil euros totalmente direcionado para famílias e empresas do Concelho. IMI no valor mínimo, IMI Familiar aplicado integralmente e derrama a zero. São decisões que aliviam encargos, reforçam rendimentos e criam melhores condições para investir e trabalhar na Ribeira Brava.

Entramos em 2026 conscientes dos desafios que temos pela frente. A habitação continuará a exigir respostas. As obras estruturantes implicam articulação institucional e persistência. A gestão dos recursos públicos obriga a escolhas responsáveis. Nada disto será simples. Mas empenho não faltará. A determinação em cumprir promessas e dar continuidade ao desenvolvimento é total.

Neste final de ano quero deixar votos de esperança e de solidariedade a todos os que vivem momentos mais difíceis. A política local só faz sentido se souber ouvir e agir. Esse continuará a ser o nosso caminho.

Desejo a todos um Feliz Ano Novo. Que 2026 seja um ano de prosperidade e confiança no futuro.