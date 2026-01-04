Electricidade regressa a 7 mil locais após 'apagão' que afectou 40 mil clientes em Berlim
Milhares de residências no sudoeste de Berlim afetadas por um corte de quase 24 horas no fornecimento de energia elétrica recuperaram-no esta madrugada, enquanto as autoridades investigam uma possível sabotagem.
"Às 03:23 do dia 04 de janeiro, conseguimos restabelecer o fornecimento de energia elétrica a cerca de 7.000 residências e 150 empresas em várias fases, especialmente na zona de Lichterfelde", anunciou a operadora Stromnetz Berlin no seu 'site' na Internet.
Cerca de 38.000 residências e mais de 2.000 clientes empresariais continuam sem eletricidade no distrito de Steglitz-Zehlendorf, depois de um incêndio ter danificado um cabo que atravessa o canal de Teltow.
A polícia está a investigar um possível incêndio criminoso depois de o serviço de segurança do Estado responsável por crimes políticos ter recebido uma carta reivindicando a autoria.
O corte afetou a iluminação pública, as telecomunicações móveis, os semáforos e os frigoríficos dos supermercados, bem como residências particulares, deixando os utilizadores sem aquecimento numa altura em que as temperaturas rondavam os zero graus.
A Stromnetz Berlin prevê que seja impossível restabelecer o fornecimento de energia elétrica a todas as residências afetadas até quinta-feira à tarde.
No sábado, cerca de 10.000 residências do distrito de Lichterfelde foram informadas de que o fornecimento de energia elétrica seria restabelecido ao longo do dia, mas isso não aconteceu inicialmente.
Uma porta-voz da senadora (ministra) da Economia da cidade-estado de Berlim, Franziska Giffey, disse que se suspeitava de que se tratava de um ato malicioso. As autoridades estão a verificar a autenticidade da missiva.
Por enquanto, não se sabe quem pode estar por trás do incidente. A Stromnetz Berlin afirmou que o corte se assemelhava a um ataque de motivação política perpetrado em setembro contra duas torres de alta tensão no sudeste da cidade que se prolongou por vários dias.