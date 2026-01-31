Nova direcção da Anafre pretende reactivar rede para ajudar freguesias afectadas pelo mau tempo

O presidente da União de Freguesias de Évora, indicado como o novo presidente da Anafre, afirmou hoje que pretende ativar a rede solidária entre freguesias criada por ocasião dos incêndios, para ajudar as autarquias atingidas pela depressão "Kristin".

"Gostaria de vos dizer que assim que assumirmos funções no Conselho Diretivo vamos ativar os serviços para que respondam, num serviço que já foi criado para responder à situação dos incêndios, que está testado e que pode funcionar precisamente para responder também a esta calamidade", disse, no XX Congresso da Associação Nacional de Freguesias (Anafre), Francisco Brito (PSD).

Trata-se de uma rede solidária que porá em contacto "autarcas que têm meios que podem disponibilizar para responder aos cenários mais complexos" com os autarcas que atualmente estão a ter necessidades nos respetivos territórios.

"É uma forma de aproximar os autarcas, é uma forma de criar uma ligação rápida para solucionar estes problemas que efetivamente estamos a viver e que são muito, muito complexos", salientou.

Cerca de 1.300 delegados estão reunidos este fim de semana, em Portimão, no Congresso em que a Anafre discute as prioridades deste mandato e deve confirmar Francisco Branco de Brito (PSD) como o novo presidente da estrutura.

A escolha de Francisco Branco de Brito resulta de um acordo para uma lista consensual entre o PSD, o PS e o PCP, os principais partidos com representação autárquica após as eleições realizadas em outubro de 2025, da qual fazem ainda parte eleitos por movimentos de cidadãos independentes.

No entanto, até às 20:00, a lista ainda não tinha sido entregue à Mesa do Congresso.

Segundo Francisco Brito a demora deve-se ao aumento do número de suplentes nas listas, o que tornou o processo mais complexo.