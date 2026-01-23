Rússia, Ucrânia e Estados Unidos vão reunir-se hoje em Abu Dhabi

A Rússia, a Ucrânia e os Estados Unidos vão realizar hoje uma reunião trilateral em Abu Dhabi, anunciou hoje o Kremlin, após uma reunião em Moscovo entre o Presidente Vladimir Putin e o enviado norte-americano Steve Witkoff.

"Foi acordado que, a partir de hoje, a primeira reunião de um grupo de trabalho trilateral responsável pelas questões de segurança terá lugar em Abu Dhabi", declarou o conselheiro diplomático do Kremlin, Iouri Uchakov, em declarações à imprensa.

A equipa russa, liderada pelo general Igor Kostioukov, alto responsável do Estado-Maior, "viajará nas próximas horas para Abu Dhabi", anunciou.

Ushakov salientou que a reunião entre Putin e Witkoff foi "útil em todos os pontos de vista", nomeadamente para permitir esta reunião trilateral.

"Os norte-americanos fizeram muito para preparar esta reunião e esperam que ela seja um sucesso e abra perspetivas para avançar em todas as questões relacionadas com o fim do conflito" na Ucrânia, sublinhou Ushakov, referindo-se a conversações "muito substanciais" com Witkoff.

Outro encontro, dedicado a questões económicas, decorrerá também hoje em Abu Dhabi entre Witkoff e o enviado do Kremlin para questões económicas internacionais, Kirill Dmitriev, precisou.

"Estamos sinceramente interessados numa resolução (do conflito) por meios político-diplomáticos", assegurou Ouchakov. Mas "enquanto isso não acontecer, a Rússia continuará a atingir os seus objetivos (...) no campo de batalha", acrescentou.

Steve Witkoff, que estava acompanhado pelo genro do Presidente norte-americano, Jared Kushner, conversou com Vladimir Putin durante mais de três horas e meia. O enviado já se reuniu com o Presidente russo várias vezes ao longo do último ano, no âmbito dos esforços norte-americanos para pôr fim a quatro anos de combates na Ucrânia.

Em Davos, Witkoff elogiou os "significativos" progressos alcançados durante o seu encontro, no fim de semana passado em Miami, com negociadores ucranianos.

"Acho que reduzimos o problema a um único ponto", afirmou.

Em Davos, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, conversou brevemente com Trump na quinta-feira e declarou à imprensa que o encontro foi "positivo", mas que o diálogo "não foi fácil".

Zelensky assegurou ter chegado a um acordo sobre as garantias de segurança que devem ser oferecidas pelos Estados Unidos à Ucrânia para dissuadir a Rússia de atacar novamente após um eventual fim do conflito.

"As garantias de segurança estão prontas", afirmou, indicando que "o documento deve ser assinado pelas partes, pelos presidentes, e depois será enviado aos parlamentos nacionais".

O chefe de Estado ucraniano, por outro lado, disse que a questão dos territórios do leste da Ucrânia reivindicados por Moscovo "ainda não está resolvida".

"Sem a resolução da questão territorial (...), não se pode esperar uma solução a longo prazo"", repetiu já hoje o conselheiro diplomático do Kremlin depois da reunião entre Putin e Witkoff.

As negociações diretas anteriores entre a Rússia e a Ucrânia durante o primeiro ano da guerra, em 2022, e várias vezes em 2025, em Istambul resultaram apenas na troca de prisioneiros e de restos mortais de soldados.

A Rússia exige a retirada das tropas ucranianas do Donbass, na região industrial do leste da Ucrânia, e um compromisso de Kiev de não aderir à NATO. Nos últimos meses, a Rússia intensificou os ataques à rede energética ucraniana, provocando cortes massivos de eletricidade e aquecimento, especialmente na capital ucraniana, que enfrenta temperaturas gélidas.

Cada vez mais crítico em relação aos europeus nas últimas semanas, Zelensky proferiu um discurso particularmente duro em Davos na quinta-feira contra os seus principais apoiantes, dizendo ver uma Europa "fragmentada" e "perdida", quando se trata de influenciar as posições de Donald Trump, e sem "vontade política" face a Vladimir Putin.

"Em vez de se tornar uma verdadeira potência mundial, a Europa continua a ser um caleidoscópio bonito, mas fragmentado, de pequenas e médias potências", lamentou Zelensky, referindo-se às "disputas internas incessantes e aos silêncios" que "impedem a Europa de se unir".

O líder ucraniano considerou ainda que, apesar das promessas europeias de enviar tropas para a Ucrânia após a guerra, "nenhuma garantia de segurança pode funcionar sem os Estados Unidos" e que o apoio do seu homólogo americano é "indispensável".